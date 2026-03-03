Зеленский выступил с предложением к странам Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток украинских специалистов по перехвату иранских беспилотников, если лидеры стран региона, подвергающихся иранским ударам, убедят президента России Владимира Путина согласиться на перемирие в Украине сроком хотя бы на месяц. Об этом он сказал Bloomberg News.

По его словам, четыре года полномасштабного вторжения России в Украину позволили Киеву накопить уникальный опыт в перехвате беспилотников, многие из которых – иранские "Шахеды". Эти дроны Иран сейчас использует для атак на Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.

"Я бы предложил следующее: у лидеров Ближнего Востока прекрасные отношения с Россией, – сказал Зеленский. – Они могут попросить россиян ввести перемирие на месяц".

Как только перемирие будет достигнуто, Украина "направит наших лучших операторов по перехвату беспилотников в страны Ближнего Востока", сказал он. Прекращение огня также может быть объявлено на два месяца или две недели, чтобы, как отметил он, Киев "мог помочь странам Ближнего Востока защитить мирное население".

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планирует привлечь экспертов из Украины, которые вместе с британскими специалистами могут помочь странам Персидского залива сбивать иранские дроны.

Военная операция Израиля и США против Ирана началась 28 февраля. В ответ Иран стал обстреливать не только Израиль, но и другие страны региона. Тегеран заявил, что считает законными военными целями израильские объекты и американские военные базы. Однако, помимо военных объектов, Иран атаковал энергетическую инфраструктуру, в частности, энергообъект QatarEnergy в Катаре и нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии, отмечает "Настоящее Время".