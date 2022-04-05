Зеленский выступит по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН. Заседание созвано по требованию России, которая обвиняет Украину в "провокации" и "постановке", касающейся возможных военных преступлений, совершенных в городе Буча под Киевом. Киев, напротив, настаивает на обсуждении действий российских войск в Украине.

Президент Украины, посетивший накануне Бучу, заявил, что в ряде других населенных пунктов Киевской, Сумской и Черниговской областей, откуда ушли российские войска, число жертв среди мирного населения может быть еще бóльшим. Среди таких мест Зеленский, в частности назвал Бородянку под Киевом. "Ничего подобного в этих местах не происходило со времен нацистской оккупации 80 лет назад", – отметил президент Украины.

В ходе ежедневного обращения к украинскому народу Зеленский заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии. "Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - сказал президент Украины.

Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.

Москва категорически отрицает причастность своих военных к преступлениям в Буче и других населенных пунктах на севере Украины.