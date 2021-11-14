Зеленский заявил, что у границ Украины около 100 000 российских солдат

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границы с Украиной находятся почти 100 000 российских солдат и что западные страны передали Киеву информацию об активных передвижениях российских войск в районе украинской границы, сообщает "Голос Америки"

"Я надеюсь, что весь мир теперь может ясно видеть, кто действительно хочет мира и кто концентрирует почти 100 000 солдат на нашей границе", - сказал Зеленский в видеовыступлении, размещенном на сайте президента Украины.

Передвижения российских войск возле границы с Украиной вызвали у Киева и западных стран опасения насчет возможного вторжения в страну. Москва называет эти предположения "провокационными", в свою очередь выражая обеспокоенность ростом военной активности НАТО в регионе.

3 ноября Министерство обороны Украины сообщило, что численность российской группировки, сконцентрированной у границы с Украиной, составляет 90 000 человек.

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