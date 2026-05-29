Зеленский заявил о подготовке Россией нового массированного удара

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка получила информацию о подготовке Россией нового массированного удара по территории страны.

"Пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги – берегите свою жизнь. Наши оперативные службы готовы", – заявил Зеленский в вечернем обращении в пятницу 29 мая.

По словам президента Украины, одним из ключевых приоритетов Киева остается укрепление системы противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что Украина аккумулирует средства европейских партнеров для закупки ракет, но достаточные поставки вооружений во многом зависят от США.

Президент также выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны союзников. Ранее он сообщал, что направил письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь защитить Украину от российских ракетных ударов.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Киеву. Атака была ответом России на удар по колледжу и зданию общежития в Старобельске в подконтрольной России части Луганской области в ночь на 22 мая, в результате которой, как утверждается, погибли больше 20 человек. Москва пригрозила дальнейшими ударами "по центрам принятия решений" и "командным пунктам" Украины.

Перед 24 мая Зеленский также со ссылкой на данные разведки предупреждал о готовящейся российской атаке.