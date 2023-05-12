Зеленскому не разрешили обратиться к участникам финала "Евровидения"

Организаторы "Евровидения"отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить с посланием в финале музыкального конкурса в субботу, поскольку это противоречит "неполитическому характеру мероприятия".

Зеленский хотел обратиться к 160-миллионной аудитории с призывом продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Песенный конкурс "Евровидение" является международным развлекательным шоу и подчиняется строгим правилам и принципам, которые были установлены с момента его создания. Одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - говорится в заявлении Европейского вещательного союза и британской телерадиовещательная корпорации Би-би-си, которые проводят "Евровидение" в этом году.

В 2023 году конкурс должен был проходить в Украине, поскольку победителем прошлогоднего соревнования стала украинская группа Kalush Orchestra. Но из-за боевых действий в стране Европейский вещательный союз передал право проведения конкурса Великобритании, чей представитель стал вторым в прошлом году. Финал конкурса состоится 13 мая в Ливерпуле.

Ранее Владимир Зеленский признался в интервью Би-би-си, что предпочел бы, чтобы "Евровидение" проходило в стране, расположенной ближе к Украине, куда украинцам было бы проще приехать, но при этом выразил уважение Великобритании, куда конкурс был перенесен из-за войны.

Украина, как предыдущий победитель, автоматически выходит сразу в финал. В этом году Украину представляет группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

Россию и Беларусь вновь отстранили от участия в "Евровидении" из-за агрессии против Украины.

В марте организаторы кинопремии "Оскар" также отказали Зеленскому в возможности выступить на церемонии вручения наград. В сентябре прошлого года была отклонена просьба Зеленского выступить на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре.