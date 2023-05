Eurovision 2023: украинский праздник с британским акцентом

Официальный лозунг 67-го международного музыкального фестиваля "Евровидение", который должен был пройти в Украине, но стартовал в британском Ливерпуле на этой неделе, – United By Music ("Объединенные музыкой"). По замыслу организаторов он означает, что музыка и креативное сотрудничество сближают людей даже в самые кризисные времена. Учитывая, что предполагаемая аудитория самого долгоиграющего телешоу в мире – 160 миллионов человек, на силу музыки сделана большая ставка.

Евровидение этого года – событие совершенно беспрецедентное. Во-первых, впервые принимать участие в голосовании смогут зрители из стран, представители которых не участвуют в состязании. Во-вторых, за все время существования конкурса с 1956 года, еще ни одна страна не принимала его от имени другой.

По условиям конкурса, правом проведения мероприятия наделяется та страна, представители которой заслужили победный трофей годом ранее. В 2022 году в Турине украинская группа Kalush Orchestra обогнала ближайшего конкурента – британского певца Сэма Райдера – с недосягаемым отрывом. Но принять эстафету Турина Киев не смог. Военное вторжение России в феврале 2022 года сделало проведение международного фестиваля такого масштаба в Украине невозможным, и Европейский вещательный совет постановил передать бремя организации Великобритании – стране происхождения второго финалиста с условием, что она представит как свою, так и украинскую культуру. "Это большая ответственность – работать за двоих. Мы хотели показать яркую, сильную Украину, полную надежды и любви", – говорят продюсеры шоу Эндрю Картмелл и Ли Смитхерст.

Любовь на этом конкурсе начинается со сцены. По замыслу архитектора Хулио Химене, проект сцены представляет собой объятия, которые Великобритания открыла для украинцев, а также исполнителей и гостей со всего света. "Я сосредоточил внимание на культурных аспектах и сходствах между Украиной, Великобританией и Ливерпулем, в частности – в музыке, танце, архитектуре и поэзии".

При подготовке самого шоу организаторы – британская вещательная корпорация ВВС – также обещали создать симбиоз из британской и украинской культур как на экране, так и вне его. В результате сотрудничества с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины продюсеры задействовали украинских коллег во всех сферах производства – от дизайнеров и музыкальных продюсеров до осветителей, членов съемочных групп, ведущих эфиров и музыкальных гостей.

"У нас на всех уровнях производства работают украинцы. Поэтому мы всегда можем проверить, не сбился ли наш камертон, все ли мы правильно делаем", – говорит исполнительный продюсер шоу Эндрю Картмелл.

Работа бок о бок с теми, кто переживает последствия войны, оказала неожиданный эффект на британскую команду. "Мне кажется, мы [теперь] чувствуем еще большую ответственность, потому что узнаем это от людей лично. Мы стали гораздо лучше понимать, как наша совместная работа важна для Украины и украинцев", – заключает Картмелл.

Над креативным и техническим обеспечением самого значительного музыкального состязания в мире трудятся более полутора тысяч человек. Но существенную часть съемочного оборудования для него предоставляет и обслуживает украинская компания Opertec.

"Посмотрите на сцену, здесь много сложной техники – операторский телескопический кран, дистанционно управляемая тележка, летающие камеры, канатная система – все это предоставлено нашей компанией, – рассказывает Елена Милорадова, международный директор Opertec. – Кoнечно, нам бы хотелось поработать на фестивале в собственной стране. В прошлом году мы думали, что будем принимать Евровидение в Украине, но сейчас мы не можем этого сделать по соображениям безопасности, так что мы надеемся привезти больше украинцев в Британию, чтобы показать, на что мы способны".

Украинское присутствие на фестивале действительно ощущается повсеместно. Интервальные акты во время шоу звучат в основном в исполнении украинских артистов, на фоне украинской символики. Одна из ведущих прямых эфиров – украинская певица Юлия Санина, лидер группы Hardkiss, а на экранах во время пересменки номеров всплывают ролики с рассказами о разных частях Украины, в том числе и о тех, куда пришла война.

"Нас тут многие спрашивают, как мы живем, где, как справляемся с тем, что происходит? Мы все, вся команда, до сих пор живем в Украине, – говорит Елена Милорадова. – Конечно, сейчас непросто даже выехать из страны, занимает больше времени, и тяжело быть вдали от родных и друзей. Мы каждый день неустанно проверяем новости, чтобы убедиться, что они живы и с ними все хорошо. Но для нас также очень важно показать, что Украина – сильная страна и мы можем за себя постоять".

Город Музыки

За право пригласить к себе фестиваль боролись несколько крупнейших городов Великобритании, в том числе Лондон, Шеффилд, Глазго, Бирмингем и Манчестер. Ливерпуль – "город музыки" ЮНЕСКО был выбран неслучайно. Здесь развитая культурная сцена и завидное музыкальное наследие – именно отсюда начинали свой путь культовые "Битлы", британская группа The Beatles, о чем напоминает памятник легендарной четверке, установленный на набережной. Город-порт Ливерпуль также является побратимом украинской Одессы.

О том, что в городе проходит крупнейший музыкальный конкурс, визитер узнает с порога – на вокзалах и всех публичных местах установлены флаги, эмблемы и символы Евровидения. Волонтеры в ярких куртках желтого и синего цвета приветствуют туристов, подходят сами, подсказывают путь.

"Я уже на пенсии, – говорит 65-летняя Луиза, рисуя маршрут на моей карте, – но знаю и люблю свой город, надеюсь, вы его тоже полюбите". Волонтеров набирал местный совет Ливерпуля, а их форма одежды – результат совместной работы британских и украинских дизайнеров.

Ливерпульские волонтеры не единственные проводники по городу. В начале мая сюда прилетели Soloveiko Birds – 12 птичек, созданных 12 украинскими художниками, которые в буквальном смысле подсвечивают уникальную многообразную культуру, географию и мифологию восточноевропейского народа. Украинский Соловейко – символ весны и свободы, сопровождает посетителей по самым значимым достопримечательностям Ливерпуля. Среди них – корабельные доки вдоль реки Мерси, сохранившие былое величие исторического порта.

Когда-то Ливерпуль был вторым по значимости городом Британской империи, через ворота которого проходило 10% мировой торговли. Отсюда отправлялись грузы во все основные мировые порты, а его 7-мильная портовая полоса стала трамплином для широкомасштабной европейской эмиграции в США и Австралию. В середине ХХ века доки потеряли своё значение, однако в 2004 году область береговой линии города получила статус мирового наследия ЮНЕСКО и постепенно город омолодился.

Идея провести фестиваль европейской музыки на территории доков на берегу реки Мерси связана с тем, что именно здесь город встречал своих гостей, а большую часть его тысячелетней истории гости прибывали сюда преимущественно по воде.

Сейчас в самом центре исторической части доков на пирсе Pier Head расположилась фестивальная деревня Eurovillage. Это фактически огромная фан-зона, открытая для всех, – со сценой для проведения концертов, гигантскими экранами, транслирующими живое шоу, киосками с едой и напитками. Отдельная зона здесь выделена представителям креативных индустрий из Украины, где посетители могут познакомиться с традиционными ремеслами, отведать борща или вареников с вишней. Но больше всего внимания уделено главному событию этого мая – музыке.

Ежедневно на сцене Eurovillage проходят концерты участников фестиваля из разных стран, восходящих и маститых британских звезд и, конечно, украинских команд, среди которых Antytila, Go_A, TVORCHI, Jerry Heil, Alyona Alyona. В четверг певица Jamala, победительница Евровидения 2014 года, представляет на этой площадке свой новый альбом QIRIM совместно с филармоническим оркестром BBC Philharmonic Orchestra.

Несмотря на периодический дождь, на входе в гигантскую фан-зону всегда очередь. Среди посетителей можно заметить молодых людей в розовых панамках, как у солиста Kalush Orchestra, прошлогоднего победителя конкурса, и женщин с сине-желтыми гирляндами вокруг шеи. "Мы ничего не знали об украинской культуре, просто решили заглянуть и теперь очень рады. Здесь какая-то особенная атмосфера", – говорит мне жительница Бирмингема Мария. Она с детьми специально приехала в соседний Ливерпуль, чтобы приобщиться к духу праздника.

Приобщение случилось во время выступления группы Go_A, когда солистка Катерина Павленко, в платье из черного латекса, призвала слушателей войти в хоровод. "Мы не собирались вставать в круг, – говорит одна посетительница концерта из Дании, – но нас закружило во всеобщем вайбе и мы стали танцевать с кучей совершенно незнакомых людей".

Евровидение 2023 открыло свои объятия всем любителям современной музыки, за исключением одной страны. В 2022 году Россия была исключена из числа участников конкурса в связи со вторжением в Украину и вышла из Европейского вещательного союза. В этом году запрет на участие был продлен.

Пой для Украины

От Украины в этом году участвует группа TVORCHI – дуэт электронной музыки из Тернополя. Андрий Гуцуляк и Джеффри Кенни (настоящее имя Jimoh Augustus Kehinde) появились на украинской музыкальной сцене пять лет назад, а в конце прошлого года выиграли финал национального этапа конкурса, который проходил в киевском метро. Их композиция Heart of Steel ("Стальное сердце") призывает не бояться перед лицом опасности. В настоящее время букмекеры отдают TVORCHI третье место среди лидеров, но результаты могут поменяться к финалу.

По мере приближения к финалу праздничное волнение в Ливерпуле нарастает. Eurovillage под вечер все плотнее заполняется посетителями, бары и пабы города жужжат голосами приезжих туристов.

В связи с тем, что Украина, от имени которой проводится фестиваль, находится в состоянии войны, власти предприняли повышенные меры безопасности на время конкурса. Над Ливерпулем запретили полеты дронов, на улицах и вокзалах появились вооруженные полицейские в бронежилетах. Хотя, как отмечает креативный директор фестиваля Мартин Грин, работавший еще над созданием заключительного шоу для Олимпиады 2012, "раньше было больше опасений по поводу физической угрозы, теперь это скорее кибератаки".

В прошлом году итальянская полиция утверждала, что была зафиксирована попытка российских хакеров вмешаться в систему подсчета голосов во время полуфинала, но она была успешно отбита. "Мы держим ситуацию под контролем, – уверяет Мартин Грин. – У нас работают лучшие специалисты, не могу поделиться с вами подробностями, но мы не переживаем по поводу кибератак".

Не многим британцам удалось попасть на эфирные шоу, и даже билеты на генеральные репетиции были сметены моментально. Хотя отчаянные любители еще могут приобрести билеты на финальный этап конкурса 13 мая – ВИП-ложа на 6–12 человек доступна по цене 35–45 тысяч фунтов. Остальным придется довольствоваться большими экранами в Eurovillage либо смотреть финал состязания в прямом эфире ВВС.

Около 3000 билетов были зарезервированы специально для украинских беженцев, проживающих в Великобритании. Билеты разыгрывались в лотерее, и те, кто выиграли, могли приобрести их всего за 20 фунтов – достойная цена для того, чтобы, по словам посла Украины в Соединенном Королевстве Вадима Пристайко, "отпраздновать нашу богатую культуру и музыку".

Тем, кому билетов не досталось, принять участие в Евровидении можно посредством флешмоба. 13 мая в полдень все желающие в любой стране мира могут спеть песню With A Little Help From My Friends группы the Beatles и опубликовать ее в соцсетях с хештегом #helpukrainesong, в знак солидарности с Украиной. Организаторы надеются, что это будет крупнейший флешмоб подобного рода, и на то есть основания – инициатива уже ушла в народ.

Афина Хаджинова когда-то жила в Мариуполе. Летом прошлого года она перебралась в британский Брайтон, в качестве реабилитации начала посещать любительский хор Ukrainian Voices и втянулась. В преддверии фестиваля коллективу, в числе других ему подобных, предложили принять участие во флешмобе. "Никогда бы не подумала, что у меня будет возможность принять участие в программе Евровидения. Для человека, который до приезда в Англию никогда не пел, это невероятное достижение", – говорит Афина.

Стюарт Эндрю, министр Евровидения (да, в Британии есть такая временная должность), сказал: "Евровидение – это фантастическая возможность для нас объединиться через музыку, а большие экраны создадут атмосферу праздника, на котором никто не будет петь в одиночку. Этот конкурс не только посвящен Ливерпулю, здесь мы показываем нашу непрекращающуюся поддержку Украине. Мы приносим Евровидение в каждый дом, чтобы все смогли стать участниками этого исторического момента и наслаждаться его магией все вместе".

Всем вместе насладиться праздником музыки не удастся, хотя бы потому, что на день финала приходится очередная забастовка железнодорожников. Но из каждой ситуации есть выход.

Андрей Бубернак живет в Великобритании с 2011 года. На Евровидение не собирался, но поддался порыву – вместе с другом присоединился к группе из 60 человек, чтобы отправиться в Ливерпуль на специально заказанном заранее автобусе. Несмотря на то что билетов на шоу в продаже давно нет, это ребят не остановило. "Мы решили, что можем поехать и так, прочувствовать атмосферу". Ехать собираются в вышиванках, то есть везти свою атмосферу с собой. "Мы же дома не можем праздновать. Тут как бы не дома, это другая страна, другая культура. Но песня – это тоже культура. Мы должны поддерживать свою страну, таким образом мы привезем чуть-чуть своей украинской атмосферы в Ливерпуль. Надеюсь, что Украина опять выиграет", – говорит Андрей.