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Земан по состоянию здоровья может быть лишён президентских полномочий

Прага

Президент Чехии Милош Земан в настоящее время не способен выполнять свои обязанности, и вероятность того, что он сможет вернуться к работе, крайне невелика. Такая информация содержится в сообщении Центрального военного госпиталя, в реанимационном отделении которого уже более недели находится Земан. Сообщение процитировал в понедельник председатель верхней палаты парламента Чехии - Сената - Милош Выстрчил. По его словам, в этой ситуации нет другого пути, кроме передачи полномочий Земана другим руководителям страны.

Глава Сената подчеркнул, что речь идёт не о лишении Земана должности, а о временной передаче полномочий по процедуре, прописанной в конституции Чехии на случай, если президент не может исполнять обязанности.

При этом окружение Земана утверждает, что президент, несмотря на болезнь, может работать, и обвиняет его политических противников в стремлении избавиться от президента. Многие политики, в свою очередь, обвиняют окружение Земана в том, что оно использует больного президента в своих целях и дезинформирует общественность.

Сам Милош Земан уже более месяца не появлялся на публике. Госпитализирован он был сразу после выборов в парламент, на которых его союзник, премьер-министр Андрей Бабиш, потерпел поражение. Именно президент должен назначить нового премьер-министра.

За передачу полномочий должны проголосовать обе палаты парламента. В случае, если это произойдёт, полномочия будут перераспределены между премьером и главой нижней палаты парламента, причём нового премьера сможет назначить руководитель нижней палаты. Им, скорее всего, вскоре будет избран представитель прежней оппозиции, победившей на выборах.

  • Диагноз Земана не называется - по закону, его можно раскрыть только с согласия пациента. СМИ со ссылкой на источники писали о том, что у 77-летнего президента печёночная энцефалопатия - заболевание, которое выражается в нарушении функций мозга, развившееся на фоне тяжёлого поражения печени.

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