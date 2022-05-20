Земфира выпустила новую антивоенную песню "Мясо"

Находящаяся во Франции российская певица Земфира записала первую в этом году новую композицию, она называется "Мясо" и посвящена войне в Украине. В ней есть, например, такие строчки: "Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь… Приехали. Куда мы приехали? Зачем мы приехали. Я буду искать ответ всю оставшуюся жизнь".

Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой. Она же занималась режиссурой и монтажом видео. В своем телеграм-канале Литвинова выложила ссылку на клип с подписью: "Нельзя убивать друг друга. Нельзя нападать. Нельзя обманывать".

Ранее Земфира уже высказывалась о войне в Украине. 24 февраля она опубликовала пост со словами: "Нет войне". В тот же день на концерте в Москве певица исполнила песню "Не стреляйте".

17 марта Земфира выпустила клип, содержащий кадры войны в Украине и задержаний участников антивоенных демонстраций в России. В песне есть слова "не стреляйте" и "не молчите".

В конце марта Земфира посетила в Лондоне концерт Оксимирона под лозунгом "Русские против войны" и в поддержку украинских беженцев, опубликовав фото из-за кулис с рэпером и лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.