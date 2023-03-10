Земфира выпустила первую песню после признания "иноагентом"

Российская певица Земфира выпустила первую песню после того, как была признана властями страны "иностранным агентом". Композиция под названием "Родина" (стилизовано как "PODNHA") появилась на её ютуб-канале.
Песня открывается дисклеймером о статусе "иноагента", который озвучен Ренатой Литвиновой. На протяжении всей композиции повторяется строчка "Мы научим тебя сука родину любить".
В начале февраля Министерство юстиции России внесло Земфиру в список "иностранных агентов". Певица неоднократно, в том числе и со сцены, высказывалась в поддержку Украины и с осуждением российского вторжения в эту страну.
- 7 июля 2022 года издание "Фонтанка" опубликовало список российских музыкантов, чьи выступления власти считают нежелательными в России из-за антивоенной позиции. Среди них группы ДДТ, "Каста", "Би-2", "Ногу свело", Anacondaz, IC3PEAK, "Кровосток", Little Big, певицы Земфира, Монеточка, Гречка, Манижа, Louna, Дора, рэперы Oxxxymiron, Face, Моргенштерн, Лигалайз и другие исполнители.
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