Земфира выпустила первую песню после признания "иноагентом"

Российская певица Земфира выпустила первую песню после того, как была признана властями страны "иностранным агентом". Композиция под названием "Родина" (стилизовано как "PODNHA") появилась на её ютуб-канале.

Песня открывается дисклеймером о статусе "иноагента", который озвучен Ренатой Литвиновой. На протяжении всей композиции повторяется строчка "Мы научим тебя сука родину любить".

В начале февраля Министерство юстиции России внесло Земфиру в список "иностранных агентов". Певица неоднократно, в том числе и со сцены, высказывалась в поддержку Украины и с осуждением российского вторжения в эту страну.