Зеркало страха. Вадим Штепа - о деимпериализации России

Летом этого года вышла книга старшего научного сотрудника Jamestown Foundation Януша Бугайского "Несостоявшееся государство: гид по распаду России". Такой взгляд может кому-то показаться слишком радикальным, но автор обосновывает его множеством примеров того, как постсоветская Россия вместо превращения в демократическую федерацию (провозглашённую в её конституции), стала воспроизводить имперские практики прошлого. Война против Украины стала далеко не первым, но наиболее ярким и трагическим примером такого выпадения в архаику. И этим Россия сама поставила под вопрос свое существование в качестве единого государства, совместимого с современным миром, считайет Бугайски.



В Кремле любит утверждать, будто бы Запад "мечтает о распаде России". На самом деле, книга Бугайского – редкий пример политологической рефлексии на эту тему. Обычно европейские и американские политологи, даже если желают какой-то демократизации в России, представляют ее безусловно единой страной, полагая, что этот статус не изменится и "после Путина".

Однако автор книги замечает: "Геополитические революции происходят независимо от кремлевских желаний или западной веры в неизменный статус-кво". 30 лет назад мы уже наблюдали пример распада СССР, который многие западные политики не могли себе представить. И почему надо быть уверенным, что его "правопреемница" не повторит тот же исторический маршрут?

Тотальная дефедерализация привела к возрождению кремлевских имперских амбиций во внешней политике

Конечно, слово "распад" звучит слишком резко и многих пугает своими непредсказуемыми последствиями. Однако сам по себе этот термин принадлежит имперскому лексикону. "Распад" происходит лишь с точки зрения метрополии, а для её бывших колоний это выглядит как "освобождение". Довольно показательно, что для Кремля даже простое исполнение конституционных положений о федерализме уже само по себе выглядит "распадом". Потому что в таком случае за всеми субъектами федерации пришлось бы признать их реальную политическую субъектность, наличие у их жителей собственных интересов, научиться поддерживать договорные отношения. Именно для отмены этой федеративной субъектности в свое время и была придумана "вертикаль власти". И в конце концов, тотальная дефедерализация привела к возрождению кремлевских имперских амбиций во внешней политике.



Однако некоторые западные политики до сих пор не желают этого замечать. Более того, их точка зрения порой удивительно зеркально отражает кремлевскую. Реальная демократизация и децентрализация в России представляется им опасной, потому что чревата "нестабильностью". Даже удивительно, что их исторические предшественники в своё время вполне поддерживали перестройку в СССР с её гражданским освобождением. А сегодня, как пишет Бугайский, "те западные авторы, которые изображают россиян как извечных сторонников империи, с поразительной точностью повторяют нарративы кремлевской пропаганды". Кремль очень хотел бы видеть всех россиян именно такими – однако они часто ломают этот шаблон. Но некоторым европейцам и американцам до сих пор кажется, что уж лучше иметь дело пусть с диктаторским, но единым режимом в России, без которого на этих пространствах начнётся "хаос".

Есть несколько стереотипов этого "хаоса", который будто бы неизбежен в случае регионализации России. Самая главная – конечно, проблема ядерного оружия, важно, чтобы оно не попало в руки каких-то непредсказуемых режимов. Однако есть основания полагать, что таких режимов не найдётся, напротив, все будут заинтересованы в полном ядерном разоружении и передаче опасного типа оружия под контроль международных организаций. Никто не хочет и "войны всех против всех", ужасы которой рисует кремлевская пропаганда в случае российской децентрализации.



Конечно, такая картина может показаться утопической, однако, полагаю, что после провала войны в Украине у жителей бывшей империи возникнет прочный запрос на мир. И наоборот – сохранение этой империи будет чревато новыми войнами и угрозами всей планете. Хотелось бы, чтобы ответственные западные аналитики это осознали.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт", один из организаторов Форума свободных народов России



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