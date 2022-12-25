Жалеть нельзя оправдать? Ирина Евса - о единице и целом

– Слабо, – сказал Билл. – Очень слабо. Не умеешь ты этого. Вот и всё. …В тебе нет жалости.

Э. Хемингуэй. "Фиеста"

Собственно всё, что я вместила в этот текст колонку, – фрагменты моей (как письменной, так и устной) полемики с журналистом "Свободы" и поэтом Татьяной Вольтской. Затянувшийся спор не означает, что мы по разные стороны баррикад, и не омрачает нашей дружбы; все разногласия обусловлены тем, что каждая из нас (хотя обе мы сейчас беженки) оценивает эту войну изнутри страны, в которой, несмотря на временное отсутствие, продолжает жить.

...Моя мама живёт в Дармштадте на втором этаже чистенького, под черепичной крышей, трёхэтажного дома. На третьем – интеллигентный немец, с которым время от времени мы обмениваемся, исключительно на английском, впечатлениями о погоде, извлекая письма из почтового ящика. У него шизофрения. Когда он вдруг прекращает пить прописанное ему лекарство (что, к счастью, случается редко), им овладевает агрессия, и тогда он стучит во все двери, выкрикивая нечто оскорбительное на немецком, которого я не знаю. Приезжает полиция, уговаривает его принять таблетки, и воцаряется спокойствие. Мы его жалеем: худой, одинокий, он не виноват в своей болезни.

Жалость всегда привязана к конкретному человеку в конкретной ситуации, она не может быть абстрактной

Жалость всегда избирательна. И она всегда идёт рука об руку с пониманием и желанием оправдать. Это – её корм, без него она не существует. Много лет назад Анатолий Приставкин рассказывал мне о своей работе в комиссии по помилованию. “Понимаешь, – говорил он, волнуясь, – вот недавно решали, оправдать или нет женщину, которую постоянно избивал муж на глазах у детей. Она терпела, терпела год за годом, а в какой-то момент не выдержала: схватила кухонный нож и мужа зарезала. И требуется наш вердикт: можно её оправдать или нет. Я после таких случаев прихожу домой и, чтобы не расстраивать дочь и жену, запираюсь в ванной и плачу”. Он, конечно, голосовал за то, чтобы оправдать. И жалел её. И я его понимаю: для этого были все основания.

Но трудно, практически невозможно, жалеть насильника, садиста, убийцу, если явных оснований для оправдания не видишь. Невозможно оправдать оккупанта, который вошёл с автоматом в мирный дом и расстрелял целую семью. Просто так. Потому что за это ничего не будет. А если не за что оправдать, то и жалости не возникает. "Но в мирное время, – слышу я возражение, – его жестокость могла бы не проявиться, до конца жизни находясь в спящем состоянии, и он не совершил бы злодеяния". Боюсь, для такого оптимизма нет оснований. Врожденная жестокость проявится в любое время, и мирное, и военное, если её носитель будет уверен, что сможет избежать кары. Коль доведётся ему выжить на войне, он вернётся домой, вполне овладев искусством убивать, насиловать и грабить. А ещё – железной уверенностью, что теперь ему позволено всё.

Дальнейшее предсказать нетрудно. Жалость всегда привязана к конкретному человеку в конкретной ситуации. Она не может быть абстрактной.

Можно ли жалеть целый народ, всякий раз ссылаясь на рекрутскую повинность, упразднённую в 1874 году, на крепостное право, отменённое в 1861-м, на тотальное оболванивание пропагандой? Кто-то, вероятно, может. Но у меня не такое большое сердце. Я способна сочувствовать народу сопротивляющемуся, всеми возможными способами возражающему оголтелой власти. Я знаю таких людей: они выходят на одиночные протесты, сидят в тюрьмах, получив непомерные сроки, подписывают письма, осуждающие российское вторжение в Украину, демонстративно покидают страну.

Но основной, как сейчас принято говорить – "глубинный" народ, как всегда, безмолвствует и подчиняется. И не только безмолвствует, но и активно поддерживает войну. Не перестаю этому удивляться, поскольку сегодня все матери и все отцы в России точно знают две вещи: 1. Война идёт не на территории РФ. 2. На войне убивают. С обеих сторон. И реакция у любящих родителей на смерть сына может быть одна: будь проклята эта война; зачем мы его туда отпустили, что мы натворили! Более того: пока вашего сына не призвали, вы, вероятно, и можете себе позволить не вникать в то, что происходит. Но вот он получил повестку. Что делают близкие? Они лихорадочно ищут в интернете любые сведения о войне, любую информацию. И находят.

Сейчас даже самые ярые пропагандисты не могут скрыть от россиян, каковы истинные дела на фронте. Ладно, допустим, с интернетом у многих, особенно пожилых, проблемы. Но "сарафанное радио" всегда работало почище интернета: нельзя сегодня не знать о погибших, о тех, что вернулись домой калеками. Вменяемая семья, не сомневаюсь в этом, сделает всё, чтобы сын/брат/отец воевать не пошёл. Но мы знаем другие случаи (их в России пруд пруди), когда родители/жёны/сёстры говорят: "Ты же – мужчина, а не слабак. Все воюют, и ты иди". И он идёт, потому как – "Что я скажу своим домашним?".

И если он вернётся живым, да ещё привезёт домой тюки намародёренных в Украине вещей, они, вероятно, будут счастливы, почему бы нет? Спросят ли они, скольких он там убил, чтобы добыть эти вещи? А вот если ему не повезет, то в итоге домашним придётся (иногда со скандалом) делить "гробовые". Жаль мне их? Нет, не жаль: объяснение их поступкам могу найти, но не могу найти оправдания.

Меж тем XXI век на дворе. Ни рекрутов, ни крепостного права. И есть возможность на войну не идти. Но идут. Первые – потому, что обещаны деньги и всяческие льготы. Вторые – потому, что считают войну чем-то вроде весёлых армейских сборов. Третьи – потому, что наслушались пропаганды, не потрудившись (в эпоху интернета!) вникнуть в суть происходящего. Четвёртые – потому, что есть возможность безнаказанного грабежа. Пятые – потому, что им наплевать на собственную жизнь и на жизнь всех прочих. Шестые – по причине дурно понятого патриотизма. Седьмые – по причинам, о которых мы, возможно, понятия не имеем.

Ни одна из перечисленных групп не вызывает у меня ни малейшего сочувствия: мне нечем их оправдать. Группа вообще редко вызывает сочувствие; его может вызывать, повторюсь, конкретный человек в конкретной ситуации. "Каждый сам кузнечик своего счастья", – имел обыкновение повторять один из харьковских поэтов. Несчастья, впрочем, тоже.

И ещё. Часто слышу от правильных, осуждающих войну россиян, что "украинцам сейчас можно простить любые слова – они имеют право на ненависть". Конечно, имеем: у нас пытаются забрать всё – землю, дом, страну, близких, право на существование. Но когда я думаю о ненависти – антагонисте жалости, в памяти всплывает одно из многочисленных видео сегодняшней военной хроники: наши бойцы пытаются извлечь из-под рухнувшей стены российского солдата. "Пристрелите меня!" – кричит он. И слышит в ответ: "Да пошёл ты, мы не такие, как вы!" И тащат его, кряхтя, матерясь, но тащат.

Ирина Евса – поэт, пишущий на русском языке, харьковчанка, сейчас живет в Германии.

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