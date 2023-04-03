Жажда мира. Александр Подрабинек – о Молохе диктатуры

"Нам нужен мир!" – громогласно заявляли в свое время советские лидеры, а злые языки добавляли: "И желательно весь". В этих двух фразах, в этой игре слов сошлась вся советская геополитика, и по форме, и по сути. С тех пор мало что изменилось, сегодняшняя политика России – калька с советской. На словах все за мир. Даже те, кто ратует за войну, объясняют это невозможностью добиться нужного мирными способами. "Что касается других стран, то мы, памятуя о жертвах войны, хотим быть искренними друзьями мира; мирная жизнь должна залечить, наконец, те раны, которые причиняют нам страдания" – это из выступления Адольфа Гитлера перед Рейхстагом 21 марта 1933 года. Самые злонамеренные агрессоры упражняются в миротворческой риторике. Кажется, нет больших друзей мира, чем политики, готовящие военную агрессию. С одной стороны, они создают себе в глазах общества положительный образ миротворца, с другой – убаюкивают будущего противника твердыми заверениями о своей приверженности миру.

"Мы делали всё возможное, действительно всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами, терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта" – это из выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля 2023 года. Речь идёт об Украине и, разумеется, о личных миротворческих усилиях российского президента.

Война – это способ существования диктатуры

Навязчивая пропаганда иногда имеет успех. Мирным людям приятно слышать слова о мире, им хочется верить в лучшие намерения даже самых отъявленных злодеев, и они склонны свои пожелания выдавать за прогноз. Следствием такого благодушия обычно становятся сокрушительные военные поражения в первые дни войны, шок от происходящего, панические поиски выхода. Между тем при трезвом взгляде на происходящее совсем не трудно распознать подлинные замыслы волка, напялившего на себя овечью шкуру. Для этого надо только осознать единство внутренней и внешней политики, понять, что одно является неизбежным продолжением другого. Свойственная любому деспотическому режиму агрессивность проявляется в виде политических репрессий внутри страны и при наличии даже самых слабых возможностей выливается в военную агрессию против других государств. Природа этих явлений одна и та же. Не замечая одно, мы тем самым поощряем другое.

Понять, что Кремль готовится к войнам, можно было уже в 2012 году, когда началось ужесточение законодательства, направленное на ограничение гражданских свобод. Для многих в мире это тогда казалось внутренним делом России, но сегодня мы видим, к чему привела отстраненность мирового сообщества от этих проблем. Не зря же ведь во многих международных правовых документах присутствует тезис о том, что права человека не являются исключительно внутренним делом одной страны.

Дело, однако, не только в своевременном и правильном прогнозе, но и в трезвом осмыслении настоящего. Ведущиеся сейчас на Западе поиски мирного выхода из войны России с Украиной совершенно бессмысленны. Война – это способ существования диктатуры, одна из её основных составляющих. Мирное соглашение при сохранении всех политических структур в России может дать только временное и очень ненадежное перемирие. На некоторое время агрессивность диктатуры переключится на "внутреннего врага", политические репрессии ещё больше усилятся, но в конце концов Молоху диктатуры перестанет хватать "своих" и он вернется к пожиранию "чужих".

Решение проблемы находится на труднодоступном кончике иглы кощеева сердца, а не на дипломатических просторах и попытках договориться с авторитарным режимом о мирном сосуществовании. Игла эта, несущая смерть авторитаризму, – гражданское общество, способное оказать достойное сопротивление диктатуре и учредить в России политическую систему, основанную на демократии и современных нормах права. Наибольшие усилия, мне кажется, должны быть направлены именно в эту сторону.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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