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Ждавший от российского посольства в Сеуле нового паспорта россиянин выдан в США корейскими властями

Власти Южной Кореи выдали в США гражданина России, подозреваемого в причастности к хакерской группировке. Он обвиняется в разработке и распространении программы-вымогателя TrickBot, с помощью которой, как предполагается, были похищены десятки миллионов долларов.

О выдаче россиянина сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап". Имя подозреваемого не указывается. Известно, что он прибыл в Южную Корею ещё в феврале 2020 года. Он застрял в Сеуле из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, — пишет издание The Record. После, когда у него появилась возможность покинуть страну, он ждал от российского посольства выдачи нового загранпаспорта вместо истёкшего во время карантина.

Согласно материалам дела, выданный россиянин в 2016 году ответил на объявление о вакансии разработчика приложения для вымогания денег. Он отвечал за компонент приложения, взаимодействующий с браузерами. Российские власти высылку пока что не комментировали.

Ранее в июне судом в Майами по подозрению в причастности к разработке браузера была арестована 55-гражданка Латвии российского происхождения Алла Витте. Согласно материалам её дела, разработчики ещё при найме знали, что будут заниматься незаконной работой. Ей по предъявленным статьям грозит до 85 лет тюрьмы.

  • В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. После этого власти США объявили о готовности принять ряд жёстких мер против такого вида преступлений.
  • За первые шесть месяцев 2021 года в США выявлены выплаты хакерам-вымогателям 590 миллионов долларов. Это на 42 процента больше, чем все подобные выплаты за 2020 год, отчиталось в октябре министерство финансов США.
  • Глава британского Национального центра кибербезопасности Линди Кэмерон в октябре рассказала, что источником большинства атак хакеров-вымогателей в мире являются Россиия и соседние страны бывшего СССР.

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