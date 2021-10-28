Власти Южной Кореи выдали в США гражданина России, подозреваемого в причастности к хакерской группировке. Он обвиняется в разработке и распространении программы-вымогателя TrickBot, с помощью которой, как предполагается, были похищены десятки миллионов долларов.

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О выдаче россиянина сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап". Имя подозреваемого не указывается. Известно, что он прибыл в Южную Корею ещё в феврале 2020 года. Он застрял в Сеуле из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа, — пишет издание The Record. После, когда у него появилась возможность покинуть страну, он ждал от российского посольства выдачи нового загранпаспорта вместо истёкшего во время карантина.

Согласно материалам дела, выданный россиянин в 2016 году ответил на объявление о вакансии разработчика приложения для вымогания денег. Он отвечал за компонент приложения, взаимодействующий с браузерами. Российские власти высылку пока что не комментировали.

Ранее в июне судом в Майами по подозрению в причастности к разработке браузера была арестована 55-гражданка Латвии российского происхождения Алла Витте. Согласно материалам её дела, разработчики ещё при найме знали, что будут заниматься незаконной работой. Ей по предъявленным статьям грозит до 85 лет тюрьмы.