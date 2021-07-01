США и Великобритания обвинили ГРУ в двухлетней кибервойне

Хакеры, работающие на российскую военную разведку ГРУ, с середины 2009 года атакуют сотни целей в США и Европе, пытаясь взломать их пароли методом перебора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении. Такое утверждение содержится в совместном отчёте спецслужб США и Великобритании, опубликованном 1 июля.

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Согласно документу, атаки "почти наверняка" продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партий, университетов.

В документе не говорится о конкретных целях таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка. Потенциальным целям хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности: в том числе, отказ от простых и повторяющихся паролей, введение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.

Западные спецслужбы регулярно обвиняют или подозревают российские в массированных кибератах. Москва эти обвинения всегда отрицает.

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