Жена депутата от КПРФ, критикующего Запад, владеет виллой в Италии

Бывшая жена депутата Государственной думы России от партии КПРФ Александра Ющенко владеет виллой в Италии на озере Комо. А его пасынки учатся в США и Великобритании. Об этом говорится в расследовании The Insider.

По информации издания, на пасынков Ющенко также записана элитная недвижимость в Москве и Подмосковье - 191-метровая квартира в ЖК "Дом у Пречистенских Ворот" в Хамовниках и 335-метровый коттедж в поселке "Серебряные ключи". Журналистам депутат заявил, что "принимал участие в их жизни, когда они были маленькие и учились в московской школе". На вопрос о недвижимости бывшей жены Татьяны за рубежом, Ющенко заявил, что "не проинформирован" об этом.

The Insider обнаружил, что депутат оплачивал парковку автомобиля BMW X6 своей бывшей жены , который она купила в 2018 году. Также Ющенко оплачивал парковку BMW 7-ой серии. Автомобиль записан на Ющенко Леонору Георгиевну 1941 года рождения, которая может являться 81-летней матерью депутата.

При этом Ющенко официально развёлся со своей женой в 2014 году. Журналисты издания полагают, что этот развод может быть фиктивным. Бывшая супруга депутата продолжает носить фамилию мужа. Свою девичью фамилию она использует в социальных. Ющенко неоднократно публиковал с ней совместные фото уже после развода. Депутат объяснил это тем, что у него с бывшей супругой "хорошие, теплые, человеческие отношения" и их связывает "увлечение спортом".

Пасынки депутата - 23-летний Николай и 20-летний Андрей Бородины - это дети Татьяны Ющенко от находящегося в международном розыске бывшего глава Банка Москвы Андрея Бородина.

Александр Ющенко регулярно критикует запад и США. Он предлагал запретить американским "СМИ-иноагентам" освещать работу Госдумы. Он также выступил соавтором законопроекта, запрещающего получать выписки из Росреестра без согласия собственника. Эта инициатива значительно затруднит антикоррупционные расследования. Депутат также вносил закон о цензуре в интернете, разрабатывал закон о внесудебной блокировке сайтов "нежелательных" организаций и выступал за запрет анонимности в мессенджерах. Ющенко находится под санкциями США, Великобритании, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Евросоюза, Швейцарии и Японии.