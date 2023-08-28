Жена ректора, друга Путина, стала второй из богатейших женщин РФ

Жена ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко Татьяна Литвиненко заняла второе место в списке самых богатых женщин России, опубликованном журналом Forbes. Её состояние оценено в 2,8 миллиарда долларов.

Литвиненко стала владелицей более 20 процента акций производителя минеральных удобрений, холдинга "Фосагро". Издание "Агентство" сообщает, что акции "Фосагро" ей в мае 2022 года передал её муж, известный, среди прочего, как друг президента России Владимира Путина.

Литвиненко возглавлял учёный совет, где Путин в 1997 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. В 2000, 2004 и 2012 годах он руководил избирательными кампаниями Путина.

В середине 2000-х годов специалисты, рассмотревшие диссертацию Путина, пришли к выводу, что значительная часть её текста представляет собой плагиат. Дочь Литвиненко Ольга в интервью Радио Свобода утверждала, что диссертацию за Путина написал её отец, и он же как глава учёного совета содействовал успешной защите.

В 2018 году она также рассказывала, что отец, чьё состояние тогда оценивалось в миллиард долларов, был "теневым кассиром" Путина и контролировал коррупционные схемы купли-продажи добывающих предприятий.

Владимир Литвиненко после вооружённого вторжения России в Украину попал в санкционные списки Украины и США. Киев считает, что Литвиненко получил акции "Фосагро" коррупционным путём при участии самого Путина.