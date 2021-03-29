Глава предвыборных штабов Путина скрыл около 19 млрд рублей доходов  

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, который возглавлял предвыборные штабы Владимира Путина на президентских выборах в 2000-м, 2004-м и 2012-м годах, скрыл в декларациях о доходах около 19 миллиардов рублей, утверждает издание "МБХ медиа".

СМИ, изучив финансовую отчётность Литвиненко, обнаружило, что как минимум с 2014-го года в неё не попадают дивиденды от акций холдинга "Фосагро", которыми владеет ректор.

За шесть лет доля Литвиненко в компании увеличилась на шесть процентов, достигнув почти двадцати одного процента. Дивиденды от акций составили около 20 миллиардов рублей, в то время как ректор задекларировал за этот срок лишь 1,3 миллиарда доходов.

Отмечается, что под руководством Литвиненко Владимир Путин в 1997 году защитил диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".

Позже Литвиненко был научным руководителем будущих главы "Роснефти" Игоря Сечина и премьер-министра России Виктора Зубкова. Оба работали в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин.