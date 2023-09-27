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Колумнисту РИА "Новости" Сергейцеву подкинули свиную голову под дверь

Иллюстративное фото

В Москве неизвестные подбросили отрезанную свиную голову к дверям квартиры, в которой живёт колумнист государственного информационного агентства РИА "Новости" Тимофей Сергейцев, сообщила пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня". Как уточнили в правоохранительных органах, свиную голову в чёрном пакете Сергейцев обнаружил у себя под дверью 26 сентября. Полицейские изъяли её и начали проверку.

19 сентября, такую же голову в пакете нашёл у себя под дверью, как утверждается, другой автор РИА "Новости " Константин Сивков. И Сивков, и Сергейцев также жалуются, что регулярно получают угрозы от неизвестных, которые требуют, чтобы они отказались от прокремлёвских заявлений.

Политтехнолог и публицист Сергейцев известен призывами к жёстким репрессиям в отношении украинцев, не готовых поддерживать политику Кремля. В статье

"Что Россия должна сделать с Украиной" он требовал после гипотетической победы России наказания и "перевоспитания" украинских противников российской агрессии в рамках "денацификации и деукраинизации", введения жёсткой цензуры в сфере культуры и образования, и переименования самой страны. "Украинизм" Сергейцев называет "искусственной антирусской конструкцией". Нынешнее руководство Украины он предлагает "ликвидировать, поскольку его перевоспитание невозможно".

Статья Сергейцева вызвала широкое обсуждение. Президент Украины Владимир Зеленский назвал её доказательством планов геноцида украинского народа. Автора внесли в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, Канады, Швейцарии и Украины.

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