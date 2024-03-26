Жена Владимира Кара-Мурзы призвала к обмену заключенными

Жена российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, отбывающего 25-летний срок в колонии строгого режима, выступила за обмен заключенными в целях освобождения политзаключённых в России. Об этом Евгения Кара-Мурза заявила журналистам в Женеве, сообщает DW.

"Когда на карту поставлены человеческие жизни, необходимо использовать все методы, чтобы спасти жизни этих людей", - сказала Евгения Кара-Мурза.

По её словам, в опасности находятся не только её муж, но и другие активисты, в том числе Александра Скочиленко, приговоренная к тюремному заключению за протест против войны в Украине, и Алексей Горинов, депутат московского районного совета, также получивший срок за критику российской агрессии.

Ранее депутат британского парламента Боб Сили рассказал изданию The Guardian, что обсуждал в министерстве иностранных дел возможность обмена имеющего подданство Великобритании Кара-Мурзы, ссылаясь на тяжелое состояние его здоровья. "Если Путин смог убить Навального, он сможет убить и Кара-Мурзу", - заявил Сили и призвал британские власти рассмотреть все варианты действий, включая обмен на "российских шпионов".

Однако в британском МИД исключили такую возможность, поскольку считают, что подобные шаги поощряют захват заложников государством.

После смерти в колонии Алексея Навального, которую его сторонники считают убийством, ряд американских правозащитных и неправительственных организаций, а также общественных деятелей, обратился с открытым письмом к президенту США Джо Байдену . В письме отмечается, что Владимир Кара-Мурза может стать "следующей жертвой Кремля", если США не будут решительно и быстро добиваться его освобождения. В письме указывается, что Кара-Мурза имеет вид на жительство в США и, следовательно, подходит под критерии для признания его американским правительством незаконно задержанным лицом и для включения в любой переговорный процесс с Россией об освобождении заключённых.

С призывом "задействовать все дипломатические инструменты, чтобы добиться скорейшего освобождения Кара-Мурзы", обратился к руководству ООН, к президенту США, к лидерам стран ЕС находящийся в колонии российский оппозиционер Илья Яшин. Он проводит параллели между деятельностью Навального и Кара-Мурзы, отмечая, что и тот и другой "создавали личные проблемы" окружению российского президента и "обоих Путин ранее уже пытался убить". Кара-Мурза дважды – в 2015 и 2017 годах – оказывался в реанимации в состоянии комы с диагнозом "токсическое воздействие неуточнённого вещества".