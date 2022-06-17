Жертва качества. Владимир Абаринов - о деле Бриттни Грайнер

Химкинский суд Московской области недавно в третий раз продлил срок ареста звезде американского профессионального баскетбола Бриттни Грайнер. В перерывах между чемпионатами США она играла за екатеринбургский клуб УГМК. 17 февраля Грайнер прилетела в Москву из Нью-Йорка, но пройти "зеленый коридор" не смогла: как гласит официальное сообщение,

"служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств". Досмотр ручной клади пассажирки " подтвердил наличие "вейпов" с жидкостью со специфическим запахом, а экспертом установлено, что жидкость является наркотическим средством масло каннабиса (гашишное масло)". Грайнер вменяется контрабанда наркотических средств в значительном размере. По этой статье её могут приговорить к лишению свободы на срок до 10 лет и штрафу до миллиона рублей. Но обвинение ещё не предъявлено.



Бриттни - одна из самых титулованных спортсменок в истории женского баскетбола. Двукратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира. В составе уральского клуба она шесть раз выигрывала чемпионат России. Непревзойденный мастер слэм-данка. При её доходах ("в России у меня зарплата с шестью нулями", - говорила Грайнер) вряд ли она собиралась торговать наркотиками, легальными во многих штатах США. Такие пассажиры обычно проходят таможню без проблем. Арест зачем-то понадобился российским властям.



Если бы не война, то арест Грайнер надолго стал бы первополосной новостью в США. На это и рассчитывали в Москве. Прославленная баскетболистка идеально подходит под пропагандистский стереотип: она не просто селебрити-наркоманка, а ещё и лесбиянка, и активистка движения Black Lives Matter, огребавшая в России баснословные деньги. Вот оно, воплощение западной цивилизации. Российскому агитпропу не впервой раскручивать такие темы. В подобных случаях в Кремле совершенно не боятся обвинений в возбуждении вражды. Но война спутала карты.

Американская сторона поначалу действовала крайне осторожно, предпочитая громкому скандалу тихую дипломатию. Родных и близких Бриттни попросили не поднимать шум, чтобы не навредить узнице. Исходя из опыта, в Вашингтоне ждали суда и приговора, после чего можно было бы говорить об обмене. В том, что Грайнер арестована в качестве разменной фигуры, мало кто сомневался. Именно так произошло с Тревором Ридом: он получил девять лет общего режима, из которых отбыл около двух, а в апреле 2022 года его обменяли на Константина Ярошенко, отсидевшего в американской тюрьме 12 лет из 20.



Но суд все время откладывался, хотя дело несложное, расследовать там особенно нечего. А российская сторона заявляла, что "без завершения судебных процедур в принципе говорить о чём-либо неправильно, ошибочно и оснований для этого нет". Примерно через сто дней после задержания Грайнер госдепартамент США принял решение присвоить ей статус "неправомерно задержанной" и поручить дальнейшие хлопоты специальному посланнику президента по делам заложников Роджеру Карстенсу. Смена статуса означает, что теперь правительство США не намерено дожидаться завершения процедур и что, по всей вероятности, Москва выдвинула требования, который в Вашингтоне сочли неприемлемыми. Логика подсказывает, что речь могла идти о снятии с России наиболее жёстких санкций.



Бриттни Грайнер - конечно же, именно заложник. У советской власти богатый опыт по этой части, начиная с арестованного

в декабре 1917 года по приказу Ленина румынского посла графа Константина Диаманди. В годы холодной войны Москва охотно выменивала своих шпионов на диссидентов и арестованных специально для этой цели журналистов.

Россия - страна, которая отлично умеет делать из друзей врагов

В середине мая Грайнер посетили в подмосковном изоляторе члены Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания. Она рассказала, что сотрудники ФСИН беседовали с ней о возможном обмене на Виктора Бута, знаменитого некогда "торговца смертью". О том, что переговоры на эту тему ведутся, подтвердил в начале этого месяца и посол США в Москве Джон Салливан. Источники называют главным переговорщиком с американской стороны Билла Ричардсона, бывшего губернатора Нью-Мексико и министра энергетики США, после ухода с госслужбы посвятившего себя "частной дипломатии" по освобождению заложников. На его счету вызволение пленников из Северной Кореи и Мьянмы. В деле Тревора Рида, как утверждают, тоже не обошлось без его участия.



Если такой обмен состоится, то для России, выражаясь по-шахматному, это жертва качества. Но она давно играет "в Чапаева", причем в поддавки. Вместе с членами ОНК в изоляторе побывал и журналистка "МК". Ей Грайнер сказала, что у неё "все хорошо", только кровать в камере коротковата для её роста. Время она проводит за чтением "Бесов" Достоевского (адвокат принес, что ж, пожалуй, кстати). Добавила, правда, что, попадись она с наркотиками в Америке, ее, пожалуй, выпустили бы под залог.

Вообще, судя по интервью, Бриттни - удивительно позитивный и добродушный человек. Ей нравится Россия (теперь уже, наверно, нравилась). Она говорит, что не чувствует в этой стране ни расизма, ни гомофобии, и у неё прекрасные болельщики. Но Россия - страна, которая отлично умеет делать из друзей врагов. Просто жить без врагов не может.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель



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