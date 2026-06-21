Жертвами российского удара по Полтаве стали два человека

Российские военные в ночь на 20 июня нанесли удары по Полтаве и Полтавской области. В результате российской атаки по Полтаве вечером 20 июня погибли два человека: одно тело достали из-под завалов, ещё один человек скончался в больнице. 14 человек получили ранения, среди них шесть детей. Уточненные данные опубликовал утром глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич. Местные власти уточнили, что удар пришёлся на два предприятия, повреждены здания и близлежащие дома.

В Полтавской области в результате атак 20 июня возникли пожары в нескольких местах, сообщили в ГСЧС Украины.

В Днепропетровской области один человек погиб и девять ранены в результате ночной российской атаки. Ударам российских беспилотников, авиабомб и артиллерии подверглись Никопольский и Синельниковский районы, а также Грушевская громада близ Кривого Рога, написал глава военной администрации области Александр Ганжа.



В Харькове российский беспилотник ударил по 12-этажному дому в Киевском районе, сообщил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области в результате атаки российского дрона на автомобиль погибла женщина, еще 13 человек в разных районах области получили ранения, сообщает Национальная полиция Украины.

В Сумской области в результате российских атак повреждены не менее пять жилых домов.

В Херсонской области жертвой атаки российского дрона стал 40-летний мужчина, еще семь человек в разных районах области получили ранения, сообщает Национальная полиция Украины.

Также ночью в результате российской атаки был поврежден объект инфраструктуры в Кропивницком. Возник пожар, но обошлось без убитых и раненых, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.



В Запорожской области в результате российских атак вечером 20 июня пять человек погибли, ещё 12 ранены, сообщили в ГСЧС Украины. По данным ведомства, были повреждены 12 многоквартирных домов, "объект социальной сферы", частная собственность и автомобили. Про этот удар написал в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

По ряду сообщений, удар был нанесён в том числе по мосту Преображенского через Днепр в Запорожье, там ограничили движение. Российские провоенные телеграм-каналы пишут, что мост "выведен из строя", независимых подтверждений этого нет.

Всего в ночь на воскресенье 21 июня российская армия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, двумя аэробаллистическими ракетами "Кинжал" и 105 беспилотниками, 90 из которых были сбиты. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. Российские военные удары пока не комментировали, независимых данных нет.