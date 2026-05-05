Жертвами удара авиабомбами по Запорожью стали более 10 человек

В Запорожье в результате российской атаки с использованием авиабомб во вторник погибли 12 человек, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ранее он сообщал также о 16 раненых.

Федоров написал в соцсетях, что в городе вспыхнуло несколько пожаров. "Враг атаковал авиабомбами несколько предприятий Запорожья. Горят автомобили, магазин и предприятие", – отмечал Федоров. Также, по его данным, в результате атаки повреждены жилые дома, станция техобслуживания и автомойка.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям пишет о 18 пострадавших в Запорожье. Также отмечается, что психологи оказали помощь примерно 40 жителям, среди которых 6 детей. Аварийно-спасательные работы продолжаются, отметили в ведомстве.

Также во вторник российские военные сбросили три фугасные авиабомбы на центр Краматорска. В результате, по меньшей мере, пять человек погибли, ещё пятеро - получили ранения сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Повреждены многочисленные многоэтажки и автомобили. На месте работают все ответственные службы. Точное количество жертв и объем нанесенного ущерба устанавливаем. Спасательная операция продолжается", - приводит слова Филашкина Украинская служба Радио Свобода.

"Ударили прямо по центру города, по людям", - написал, комментируя ситуацию в Краматорске, президент Украины Владимир Зеленский.

Российские власти эти атаки пока не комментировали. На протяжении всей полномасштабной войны они отрицают обвинения в намеренных ударах по гражданской инфраструктуре и мирному населению в Украине.



