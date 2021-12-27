Жириновский призвал начать бомбить Украину в новогоднюю ночь 

Депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире Первого канала призвал к бомбардировке Украины в ночь с 31 декабря на 1 января.

Российский политик подчеркнул, что если бы занимал пост президента страны, то не сомневаясь отдал бы такой приказ. "Часа в 4 утра, когда уже все подшофе", - добавил он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую задачу - он бы давно с ней справился.

Крайне резкие заявления политиков РФ звучат на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает.