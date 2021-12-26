Рамзан Кадыров заявил о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне. Заявление главы северокавказской республики, сделанное на пресс-конференции в Грозном, передаёт "РИА Новости".

"Украину должны присоединить к нашей стране, это наша территория", - сказал Кадыров, добавив, что если бы ему поручили "решить этот вопрос" - он бы давно это сделал. Мешают главе Чечни, по его словам, "государственные договоренности".

Заявление Кадырова сделано на фоне обострения ситуации на границе России и Украины. Западные спецслужбы предупреждают, что Москва готовит полномасштабное вторжение в соседнюю страну. Кремль подготовку к войне отрицает.