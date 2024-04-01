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Жителей Чунского спросили, как работает мэр – хорошо или отлично

Иркутская область, иллюстративное фото
Иркутская область, иллюстративное фото

Власти Чунского района Иркутской области спросили местных жителей, как они оценивают работу мэра Николая Хрычова: "супер", "отлично" или "хорошо". Внимание на опрос обратили внимание "Люди Байкала".

Опрос проводился в официальном телеграм-канале районной администрации. Негативных вариантов ответа он не предусматривал. "Это нормально. Это такой хороший юмор, который не вызовет у местного населения никаких возможных протестов", – сказал Хрычов изданию "Подъём". По его мнению, "так бывает, что население полностью поддерживает администрацию".

После того как о голосовании написали "Люди Байкала", власти закрыли комментарии под опросом. Хрычов допустил, что сделали это из-за "не очень хороших комментариев". "Может быть, какие-то комментарии были нелицеприятные, может, с каким-то уклоном в серьёзные, запрещённые законом темы, нацистские высказывания", – предположил мэр.

Сейчас опрос удалён.

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