"Володя сто процентов". Как у Путина нарисовались результаты

Радио Свобода и расследовательский проект "Система" проанализировали результаты выборов, опубликованные Центризбиркомом и собранные электоральным аналитиком Иваном Шукшиным. Мы обнаружили несколько тенденций и аномалий. Например, в России оказалось 400 с лишним избирательных участков, где все участвовавшие в выборах отдали голос за Владимира Путина, – это вдвое больше, чем в 2018 году. За рубежом процесс голосования часто тормозился искусственно, а самые неестественные результаты в этот раз были зафиксированы не только в Чечне и других привычных "электоральных султанатах", но и в граничащих с Украиной регионах.

В среду, 21 марта, ЦИК России официально объявил окончательные итоги президентских выборов. Владимир Путин, де-факто находящийся у власти в стране уже 24 года, набрал 87,28% голосов: за него проголосовали более 76 миллионов человек. Николай Харитонов из КПРФ получил 4,3% голосов. За Владислава Даванкова из партии "Новые люди" проголосовали 3,85% избирателей, а за Леонида Слуцкого из ЛДПР – 3,2%.

Западные лидеры назвали выборы "несвободными" и "нечестными", а независимые российские аналитики нашли в опубликованных данных ЦИК те же аномалии, которые указывали на фальсификацию результатов голосования и в прошлые годы, – только на этот раз их масштаб стал ещё больше.

Участки, где за Путина проголосовали все

На этих выборах Владимир Путин набрал 100% голосов на 390 избирательных участках. На выборах 2018 года таких участков было вдвое меньше – 205. Раньше более трети таких участков были в Дагестане и Санкт-Петербурге, теперь в лидерах – граничащие с Украиной регионы.

В городе Шебекино Белгородской области, который регулярно обстреливают, Путин получил безусловную поддержку на участке 1128 в доме престарелых. В 2018 году там проголосовал 201 человек. Теперь к этому участку приписаны три тысячи человек – по одной из версий, военных. Все они проголосовали за Путина.

Таких участков в Белгородской области оказалось шесть. В Курской области их два, как и в Краснодарском крае. Участок со 100% голосов за Путина появился в Чечне: на прошлых выборах в республике таких не было. Остальные участки с единогласной поддержкой действующего президента – в основном больницы, роддома и суда. Все вместе они принесли ему почти 50 тысяч голосов – 0,05% от его результата.

Ещё на 58 участках Путин набрал меньше 100% лишь из-за недействительных бюллетеней, которые в России учитываются при подсчёте: его конкуренты не получили на них ни одного голоса.

"Бывают участки со стопроцентной явкой и голосованием – это маленькие коллективы вроде [экипажей] кораблей. Там вполне нормально, что люди голосуют стопроцентно за него. Участки в Шебекинском районе – я подозреваю, что это военные. Скорее всего, им даже не выдавали никаких бюллетеней – просто заполнили документы, и все", – говорит Иван Шукшин.

Помимо 100%-ных участков за Путина, на диаграмме, которая отражает количество голосов за Путина и явку на каждом избирательном участке, чётко просматривается "сетка" по целым числам (на графике ниже это "лучи", расходящиеся из правого верхнего угла). Это означает, что участков с ровными значениями было больше, чем с соседними дробными, что статистически невероятно. Другими словами, явку и результат Путина на них подгоняли к "красивому числу". То же самое наблюдалось на выборах прошлых лет.

Кандидат отчаяния

Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков в России стал лидером на девяти избирательных участках. Победа на участке в общежитии Новосибирского университета принесла ему 853 голоса, а на оставшихся восьми участках вместе взятых – всего 57 голосов. Сотрудники университета объясняют победу Даванкова тем, что студенты всегда были настроены протестно по отношению к власти и "публика в вузах" такова, что не все готовы беспрекословно вбрасывать бюллетени. На этом же участке в 2020 году голосовали и против поправок к Конституции, которые позволили Путину выдвигаться на пост президента вновь.

При этом по всей России задокументировано более десятка случаев, когда в протоколы вносили меньшее количество голосов за Даванкова, чем он получил на самом деле. Иван Шукшин считает, что без фальсификаций кандидат от "Новых людей" получил бы дополнительно около 11% голосов избирателей.

Многие россияне голосовали за Даванкова как за наиболее "мирного" кандидата, хотя сразу после выборов он заговорил о том, как важна для России победа в войне. Один из избирателей написал рядом с его именем в бюллетене слова "кандидат отчаяния". Выбирать Даванкова призывали блогер Максим Кац, ряд политиков и политологов.

Протестное зарубежье

За границей доля проголосовавших за Даванкова существенно выше, чем внутри России, – 16,7%. На большинстве участков он занял второе место, а на некоторых – даже первое. В частности, он выиграл на участках в трёх десятках государств, в том числе европейских. Лучше всего за него проголосовали в Черногории и Сербии. В этих странах Даванков получил почти две трети голосов избирателей. После начала войны в безвизовые Черногорию и Сербию уехали тысячи россиян.

В некоторых европейских странах российским гражданам, простоявшим часы в очередях, так и не удалось проголосовать. В Подгорице, Познани и Барселоне избирателям не хватило бюллетеней. В ряде стран участки не смогли принять всех желающих поучаствовать в выборах: это произошло, например, в Риге, Берлине и Тель-Авиве. По одной из версий, сотрудники посольств и консульств искусственно тормозили процесс голосования – например, в Праге, Белграде и всё том же Тель-Авиве.

Косвенно об этом свидетельствует и количество неиспользованных бюллетеней. В абсолютных лидерах по этому показателю тоже участки за пределами России. Так, на избирательном участке 8297 в посольстве России в Узбекистане перед выборами получили 40 тысяч бюллетеней. Проголосовали здесь в итоге чуть больше четырёх тысяч человек. На втором месте – участок 8026 в посольстве в Ереване (31 тысяча полученных бюллетеней и шесть тысяч проголосовавших), на третьем – российское посольство в Риге (22 тысячи полученных бюллетеней при 398 проголосовавших).

Кипрский феномен

Исключением в этом плане стал Кипр. В период досрочного голосования и за три дня основного только на одном участке в Никосии проголосовали 42 тысячи человек, это рекордный показатель среди всех избирательных участков, открытых как в России, так и за её пределами. На другом – ещё десять тысяч. При этом издание Financial Times в 2022 году оценивало российскую диаспору на Кипре менее чем в пятьдесят тысяч человек. На прошлых президентских выборах в 2018 году на Кипре был лишь один избирательный участок, где проголосовали пять тысяч избирателей.

В сентябре 2022 года послом России на Кипре был назначен Мурат Зязиков, бывший глава Ингушетии, одного из российских регионов, считающихся "электоральным султанатом" – этим термином эксперты называют субъекты Российской Федерации, которые показывают на выборах запредельно высокие результаты по явке и проценту голосов, поданных за правящую партию и кандидатов от власти.

Сам Зязиков после выборов заявил, что российская диаспора на Кипре составляет 120 тысяч человек. Радио Свобода не удалось обнаружить свидетельств почти трёхкратного увеличения числа россиян на Кипре за последние два года: переехать сюда по-прежнему гораздо сложнее, чем в безвизовые страны. В 2023 году греческие СМИ писали, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне, напротив, стали покидать Кипр.

Объяснить резкое увеличение количества проголосовавших на Кипре фактором российских туристов тоже сложно: по подсчётам Статистической службы Кипра, их число после начала полномасштабной войны в Украине упало в десять с лишним раз: если за 2017 год Кипр посетило более 800 тысяч туристов из России, то с января по ноябрь 2023-го их приехало 62 тысячи – в среднем лишь около 6200 человек в месяц.

Аномальные результаты голосования на Кипре отмечает и Иван Шукшин. "Цифры поражают. Скорее всего, они невероятные", – считает эксперт, подчёркивая, что наблюдения на участках не было. "Не получилось: ни один из кандидатов не захотел выделить направление для наблюдателей. А без наблюдения такое бывает, могут сделать что хотят", – говорит Шукшин. На кипрских участках с большим отрывом победил Путин: он набрал почти 86% на одном и свыше 77% – на другом.

Испорченные бюллетени как форма протеста

Как и на всех выборах последних лет, одной из форм протеста на нынешних стала порча бюллетеней, или, если быть более точными, превращение их в недействительные. Для этого нужно было поставить метки напротив нескольких кандидатов или не выбирать ни одного из них. Многие избиратели заодно писали на них имя оппозиционного политика Алексея Навального, умершего в феврале в ямальской колонии, и антивоенные лозунги.

По сравнению с прошлыми президентскими выборами количество недействительных бюллетеней выросло в полтора раза с 800 тысяч до 1,2 миллиона – притом что в 2019 году в России появилась возможность дистанционного голосования, исключающая возможность испортить бюллетень. Как следует из данных ЦИК, в лидерах по количеству недействительных бюллетеней зарубежные участки, где рисков подвергнуться наказанию за их порчу не было.

Первым по числу недействительных бюллетеней стал избирательный участок в Ереване, куда после начала мобилизации осенью 2022 года уехали тысячи россиян. Здесь было испорчено 967 бюллетеней – примерно каждый седьмой. В Хельсинки и в Париже голосовавшие испортили каждый пятый бюллетень. В России также есть подобные участки, например в Томске и Уфе, однако, как говорит Иван Шукшин, это, вероятнее всего, свидетельствует о хорошей работе наблюдателей.

Стопроцентная явка

Более чем на 2300 участках была зафиксирована 100%-ная явка (количество проголосовавших равняется количеству зарегистрированных избирателей). Это тоже может говорить о нарисованных результатах или массовом принуждении к голосованию. Например, на участке №750 в Оренбургской области зарегистрировано ровно пять тысяч избирателей, все они приняли участие в голосовании, почти 98% из них проголосовали за Путина.

"Это ненормально, потому что это жизнь, а жизнь даёт какие-то вариации: кто-то заболел, кто-то не захотел, кто-то успел умереть, а его не успели вычеркнуть. Бывает слишком много разных ситуаций, которые приводят к тому, что явка не составляет 100%, хотя встречаются и исключения, например какие-то маленькие временные участки", – говорит электоральный аналитик Иван Шукшин.

"Образцовая дисциплина" была зафиксирована и на нескольких участках за рубежом, например на участке 8269 в Сирии, 8036 в Бангладеш, 8322 в Германии, 8297 в Узбекистане и 8248 в Дубае. Такая корреляция между зарегистрированными и проголосовавшими на зарубежных участках, отмечает Шукшин, может объясняться просто: консульства составляют списки в день голосования, учитывая уже пришедших на участок – или тех, кто подал заявку на голосование. На участках со 100%-ной явкой проголосовали в общей сумме почти 650 тысяч человек. 87% из них выбрали Владимира Путина.



Ещё одно настораживающее совпадение – получение избирательной комиссией количества бюллетеней, которое в точности совпадает с числом использованных. Обычно комиссиям выдают бюллетени с запасом. На этих выборах почти 1800 участкам "повезло": они получили ровно столько бюллетеней, сколько в итоге понадобилось голосовавшим. Самые крупные по числу избирателей участки такого рода находились в основном всё в тех же граничащих с Украиной регионах: Белгородской области и Краснодарском крае, а также в Оренбургской области.

"Совершенная дикость"

Всего наблюдатели задокументировали на выборах президента России более десятка сфальсифицированных протоколов, в которые были внесены несуществующие результаты голосования. Рисованные протоколы были обнаружены в Нижегородской области, в Петербурге, Саратове, Смоленске, башкирской деревне Ягодная Поляна, подмосковном Подольске. Наблюдатели сообщали и о фальсификации итогов голосования в Москве: комиссии, как утверждается, рисовали протоколы сразу после подсчёта, даже не донеся их до ГАС "Выборы". Известно как минимум о пяти таких случаях.

"С точки зрения данных – они уже не стесняются. Они рисуют с калькулятором в руках так, что аномальных пиков уже больше, чем основных данных. Меня больше поражает то, что творится на участках. Наблюдатели были, и наблюдатели молодцы, они сражались. Но наблюдателям стало сложнее. Их пытаются превратить в мебель, чтобы они сидели и издалека смотрели, как голосуют люди. Наблюдатель следит за документами, потому что выборы – это движение не людей, а движение документов. Если наблюдателя не пускают к документам, значит, он не наблюдает за выборами, а это именно то, что происходило и в Москве, и в Воронеже, и в Краснодаре, и в Приморье. Это совершенная дикость", – говорит Иван Шукшин.

Всего, как подсчитали движение "Голос", издание "Важные истории" и "Новая газета Европа", Владимиру Путину на этих выборах "нарисовали" 22 миллиона голосов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг эти обвинения и назвал прошедшие выборы "абсолютно честными".