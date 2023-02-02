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Жителей Оренбурга арестовали за пикет с бело-сине-белым флагом на телефоне

Раньше на этой стене было изображение Путина, Белград, декабрь 2022 год

Двух жителей Оренбурга арестовали по статье о нарушении закона о митингах за пикет с бело-сине-белым флагом на смартфоне. Об этом сообщают Idel.Реалии.

Одному активисту дали пять суток ареста за несоблюдение правил организации пикета, другому – 15 суток за повторное нарушение закона о митингах.

Согласно решению суда, оренбуржцы в четыре утра провели пикет перед зданием регионального правительства, "используя средство наглядной агитации – мобильный телефон с изображением флага бело-сине-белого цвета".

На суде обвиняемые пояснили, что обсуждали за бутылками виски ситуацию в стране, после чего решили выйти на площадь – "никаких лозунгов не выкрикивали, стояли молча". Полицейским они сказали, что протестуют против войны в Украине.

Суд исключил из приговора распространение информации о войне, так как слышали её только полицейские: рано утром на площади больше никого не было.

  • Бело-сине-белый флаг используется для демонстрации антивоенной позиции и подаётся российской оппозицией как символ "России будущего". В марте депутат Госдумы требовал признать его экстремистским. В сентябре забег с этим флагом сочли "дискредитацией российской армии" – бегуна Константина Гудимова оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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