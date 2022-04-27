Свободный рейх. Вадим Штепа – о "флаге новой России"

В марте в кругах оппозиционно настроенной российской публики, осудившей вторжение в Украину, стал активно популяризироваться бело-сине-белый флаг. Поначалу его называли "антивоенным" символом, но постепенно увидели в нём "флаг прекрасной России будущего". "Новый российский флаг" используется преимущественно в эмигрантских кругах, в самой России поднять его практически невозможно, поскольку в автозак сегодня легко попасть даже за неправильный цвет кроссовок. Такая "вирусная раскрутка" прежде неизвестного символа вызывает ряд вопросов.



Понятно, что для антивоенных протестов нынешний российский флаг не подходит, он прямо ассоциируется со страной-агрессором. Однако до смены символики организаторы этих протестов дозрели лишь недавно – бело-сине-красный триколор охотно поднимали на митингах и демонстрациях и после чеченских войн, и после грузинской, и после аннексии Крыма. Отказаться от него было трудно, для многих этот флаг всё ещё оставался символом постсоветской свободы. Но в путинские годы наступил символический абсурд: оппозиционные демонстранты поднимали триколор, а их винтили омоновцы с теми же самыми триколорами на шевронах. Этот флаг просто вернулся к своему исходному, имперскому смыслу, ведь не случайно большую часть истории Российской империи он был государственным символом.



Вторжение России в Украину вызвало глубокий кризис российского самосознания, доходящий даже до "отрицания" всей русской культуры. Изобретение нового флага выглядит в этих условиях попыткой удержать общероссийские категории, мировоззрение "единого государства", с той же столицей в Москве, где надо лишь поменять "плохого" кремлевского царя на "хорошего". Однако хлёсткий термин "рашизм" в устах мировых лидеров перевешивает эти попытки, делая словосочетание "свободная Россия" оксюмороническим, типа "свободного рейха".

Послевоенная политическая реформа этих пространств, которая сделала бы невозможными имперские рецидивы, может быть основана лишь на новом, добровольном и равноправном федеративном договоре. Поэтому нынешние изобретатели "флага новой России" ставят телегу впереди лошади, ещё совсем непонятно, из каких субъектов эта "новая Россия" будет состоять. Есть даже более радикальный вопрос, сохранится ли вообще этот топоним? Название "Россия", причем в связке с "империей", появилось на карте мира всего лишь три века назад, а для истории это миг. Если Россия в ХХ веке, после мечты о мировой революции, и в XXI, после краха коммунизма, упорно возвращалась к имперской матрице – может быть, никакая смена флага тут не поможет? Иначе империя будет по-прежнему лишь менять идеологические и символические оболочки, но в сущности останется той же самой, репрессивной для своих собственных жителей и агрессивной для окружающего мира.



Возможно, будущей (кон)федерации понадобится общий флаг – но его выберут и утвердят парламенты тех республик, которые пожелают в ней состоять? А вводить сегодня некую единую символику – это всё тот же имперский, унификаторский подход. Если творцы бело-сине-белого флага хотели прежде всего подчеркнуть свои антивоенные настроения, то почему бы не использовать старый добрый "пацифик"? И не пришлось бы многословно объяснять украинцам и гражданам других стран на европейских митингах смысл этого вексиллологического новшества. Одно из расхожих объяснений звучит откровенно несуразно – мол, мы хотим убрать с российского флага "цвет войны и крови". Вообще-то красный цвет присутствует на множестве мировых флагов, но нигде не вызывает такой идиосинкразии. А если его убрать, например, с нынешнего национального, но неофициального флага Беларуси, то он останется просто белым. Но вряд ли белорусская оппозиция с этим согласится.



Иногда заявляется, что бело-сине-белый флаг наследует флагу Новгородской республики, но в действительности это позднейшая реконструкция. Вряд ли можно построить что-то настоящее на заведомом фейке. Кстати, исторические новгородцы не были такими уж "пацифистами", в XII веке лихие ушкуйники вместе с союзными им карелами и эстами взяли тогдашнюю шведскую столицу Сигтуну, а затем несколько раз "навещали" Сарай, столицу наводившей ужас на другие земли Золотой Орды.

Вместо того чтобы предложить сибирякам и дальневосточникам самим определять будущее своих земель, мы озабочены их "удержанием" под властью Москвы

Лидеры российской оппозиции часто заявляют, что они выступают против империи, но за превращение России в "национальное государство". Однако этот термин имеет очень многозначные трактовки. Еще в 1990 году все автономии тогдашней РСФСР, провозгласив свои декларации о государственном суверенитете, фактически заявили о себе как о политических нациях. И если их продолжать рассматривать как часть "единой российской нации", то в этом проявляется та же инерция империи. Причём этот вопрос касается не только национальных республик. Например, в Калининградской области с 1990-х годов активно действовала своя Балтийская Республиканская партия, выражавшая особое политическое самосознание жителей этого региона-эксклава, которые чаще бывали в соседних европейских странах, чем в Москве. А общность их русского языка с другими регионами ещё не создает одну политическую нацию – вряд ли кто-то рискнет объявить британцев, ирландцев, американцев и новозеландцев "единой нацией" лишь на основании общего для них английского.



Российская политическая эмиграция, большинство в которой составляют московские оппозиционеры, признавая важность федерализма, зачастую трактует его с тех же инерционно-централистских позиций. Обычно их проекты сводятся к тому, что Москва должна перераспределить бюджет в пользу регионов и позволить им свободно избирать губернаторов. А понимание федерации как договора равноправных субъектов не слишком распространено в этих кругах, ведь в таком случае им придется выступать от имени условной "Московской республики", а они привыкли вещать "за всю Россию". Например, Гарри Каспаров выражает опасения: "Нужно думать о том, сумеет ли новая Россия удержать Сибирь и Дальний Восток, на который точит зубы Китай". В реальности же Китаю нужны не территории, а их ресурсы, которые Кремль ему отдает и так почти даром. Но показательна типично имперская проговорка Каспарова – вместо того чтобы предложить сибирякам и дальневосточникам самим определять будущее своих земель, он озабочен их "удержанием" под властью Москвы.



Наконец, обращу внимание на символическое тождество бело-сине-белого флага "новой России" и одного из предполагаемых субъектов так называемой Новороссии" – Херсонской Народной Республики. Её флаг появился ещё в 2014 году, но о нём вспомнили и стали вновь раскручивать в нынешнем марте, когда российские войска оккупировали Херсонскую область. И это синхронно совпало с изобретением и популяризацией флага "прекрасной России будущего". Не вдаваясь в конспирологию, отмечу это лишь как один из парадоксов нашего иррационального времени.

Вадим Штепа – главный редактор журнала "Регион.Эксперт"



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