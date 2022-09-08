Жители Балаклеи сообщили, что ВСУ вошли в город

Жители города Балаклея, который находится в Изюмском районе Харьковской области, сообщили, что в город вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание "Страна.ua". УНИАН опубликовало кадры, на которых видно военную технику и украинских солдат у здания горсовета Балаклеи.

Ранее сообщалось, что ВСУ окружили город с трёх сторон. Жители Балаклеи рассказали, что в городе была слышна автоматная стрельба, потом она прекратилась. "Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли." - цитирует очевидцев "Страна.ua".

Балаклея была оккупирована российскими войсками в начале марта. В городе был размещён крупный опорный пункт. На окраине Балаклеи расположена крупнейшая база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружённых сил Украины.

Ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил о том, что ВСУ на Харьковском направлении "вклинились" в оборону российских войск на 50 километров и освободили более 20 населённых пунктов.