Пророссийские источники сообщают об окружении российских войск в Балаклее

Пророссийские телеграм-каналы, освещающие войну в Украине, сообщают об окружении российских войск в городе Балаклея в Харьковской области. В районе ведёт контрнаступление украинская армия. Сообщается об освобождении расположенных под городом крупнейших украинских военных складов.

Украинская армия нанесла удар во фланг российской группировке войск под Изюмом в районе Балаклеи утром во вторник, 6 сентября. Утром 7 сентября российский военный журналист Юрий Котёнок сообщил, что в городе окружены сводные отряды самарского и башкирского СОБРов – спецназа Росгвардии. По его утверждению, с ними потеряна связь. Об оперативном окружении города сообщает так же освещающий войну анонимный канал "Старше Эдды" (приписывается журналисту Герману Куликовскому).

На окраине Балаклеи, захваченной российскими войсками в марте, расположена крупнейшая база хранения боеприпасов Центрального ракетно-артиллерийского управления вооружённых сил Украины. Пророссийские каналы сообщают об освобождении украинскими войсками посёлка Вербовка под Балаклеей, где базируется крупный российский арсенал. Эту информацию подтверждает американский исследовательский Институт изучения войны.

Украинские власти и армия о наступлении в Харьковской области ничего не сообщают. После неудачного начала наступления на Херсон в конце августа украинский Генштаб рекомендовал журналистам не сообщать о действиях военных не по официальным источникам.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский, комментируя военную операцию на юге страны, дал понять, что армия начала контрнаступление не только на юге страны, но и в других направлениях.