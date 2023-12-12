Жители Бердска нашли освобожденного из-за войны убийцу в Яндекс.Такси

Жители Бердска обнаружили аккаунт убийцы местной жительницы, досрочно освобожденного после участия в войне против Украины, в приложении для вызова такси. На их запросы с требованием не допускать его на вызовы к женщинам и детям в ЯндексGo не ответили. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил один из жителей Бердска, который представился как Андрей.

"Его узнали по фото (в аккаунте приложения есть фото водителя), пробили номер машины, подтвердилось, что это убийца нашей землячки Ирины Синельниковой - Станислав Белоусов", - рассказал местный житель. Он пытался выяснить, есть ли у компании ограничения для него по вызовам.

"Не пускать к женщинам и детям, как просят местные, но компания игнорирует все вопросы по ситуации. Я лично обращался - ноль реакции", - добавил он.

34-летняя Ирина Синельникова из Бердска пропала в январе 2019 года, когда уехала показывать машину покупателям. Через несколько дней её тело нашли в соседней области. Позже выяснилось, что виновные в убийстве - Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов - давно планировали ограбить и убить какого-нибудь перекупщика авто. Оба дали признательные показания, как убивали Синельникову при помощи электрошокера и удавки.

В 2021 году Белоусов и Фурсов получили 18 лет и 21 год в колонии строгого режима - соответственно. Суд приговорил их, помимо заключения в колонии, к компенсации по 1,5 миллиона рублей потерпевшим – ими признаны муж погибшей и её брат.

Через 4 года Фурсов и Белоусов оказались на свободе после вербовки в "ЧВК Вагнер" и участия во вторжении в Украину.

Ранее мать Белоусова Алла заявляла, что за участие в войне её сын "получил награды за службу", но она не знает, выплатил ли он компенсацию потерпевшим: "Ну, ради бога, пусть другие поедут и повоюют, и все нормально будет".

В группах Бердска в соцсетях жители активно обсуждают, что боятся попасть на вызов к досрочно выпущенному на свободу убийце, но их жалобы к службу такси не дают результата.

"Сейчас мы хотя бы предупреждены, но этот случай уникален , что мы его нашли, а сколько реально вчерашних убийц работают в такси и доставке яндекса не узнанные? А потом мы узнаем, что они вновь совершили преступление", - говорит участник одного из обсуждений.