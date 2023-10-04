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С начала года вернувшиеся с войны в Украине убили минимум 27 человек

С начала года российские военнослужащие и наёмники, вернувшиеся домой после участия в боевых действиях на территории Украины, совершили не менее 27 убийств, подсчитало, основываясь на открытых источниках, издание "Агентство".

В 12 случаях обвиняемыми по уголовным делам стали бойцы частной военной компании "Вагнер", которых вербовали в колониях, где они, будучи осуждёнными, отбывали наказания.

Отмечается, что количество тяжких преступлений, совершённых вернувшимися с войны россиянами, растёт с каждым месяцем.

Только за первые дни октября по подозрению в совершении убийств были задержаны экс-вагнеровец Денис Степанов, который, по версии следствия, поджёг дом в Красноярском крае вместе с находящимися в нём двумя женщинами, и боец ЧВК "Вагнер" из Липецка, которого подозревают в убийстве своей 4-летней падчерицы.

Летом прошлого года, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, частная военная компания "Вагнер" и лично её основатель, близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, начали вербовать в свои ряды заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашались принять участие в боевых действиях, должны были полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела было запрещено отступать и сдаваться в плен.

Тем, кто останется в живых, обещали выход на свободу. Таким образом в ЧВК завербовали, по разным оценкам, от 50 до 70 тысяч бойцов. 32 тысячи из них, по словам Пригожина, вернулись и получили за участие в боевых действиях помилования.

В феврале текущего года ЧВК "Вагнер" перестала вербовать заключённых – этим занялось Минобороны России. В сентябре ведомство объявило о планах поставить всех содержащихся в российских тюрьмах на "особый воинский учёт".

Также наёмников частной военной компании "Вагнер" из числа бывших заключённых начала принимать на службу Росгвардия.

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Как жителей Кубы вербуют на войну
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Как жителей Кубы вербуют на войну

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Как жителей Кубы вербуют на войну

И сколько им за это платят

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