Жители города Касимова в Рязанской области записали видеообращение к голливудскому режиссёру Квентину Тарантино с просьбой спасти дом, в котором жил русский писатель Борис Пастернак. Здание выгорело во время пожара в 2017 году.

Обращение опубликовано в ютьюбе. В нём жители показывают разрушенный дом дяди Пастернака Иосифа Кауфмана в Касимове. Пастернак был отправлен туда родителями летом 1920 года, чтобы спасти его от недоедания.

В 2004 году Тарантино посещал могилу Пастернака в Переделкине, российская пресса тогда писала, что режиссёр — поклонник творчества нобелевского лауреата.

В обращении жителей сказано, что они выбрали Тарантино как адресата послания, потому что режиссёр "любит и ценит русскую культуру намного больше, чем среднестатистический российский чиновник". "Нам стыдно обращаться за помощью к вам, но местные власти не оставили нам выбора", — говорится в видео.