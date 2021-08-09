Жители России начали экономить на похоронах

Россияне начали экономить на дополнительных мемориальных услугах. Меньше всего тратят на похороны жители регионов страны, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Росстата. При этом эксперты отмечают, что реальные затраты россиян на похороны могут оказаться в четыре раза больше, поскольку большая часть расчетов в сфере ритуальных услуг находится в серой зоне.

По данным Росстата, в первом полугодии 2021 года смертность в России выросла на 16% и составила 1,1 миллионов человек. При этом доходы ритуальной отрасли выросли лишь на 9% и составили 36,9 миллиарда рублей. "Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас люди не хотят тратить более 30 тысяч рублей. От организации похорон отказаться нельзя, но установку памятников и оградок можно отложить до улучшения финансового состояния или отказаться от нее вовсе", - пояснил журналистам глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов.

При этом, по оценкам экспертов, около 70 % рынка находятся в серой зоне. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что с учетом неофициальных платежей за места на кладбищах рынок ритуальных услуг в России мог вырасти на 20-30% и составить 140-150 миллиарда рублей по итогам первого полугодия 2021.

Избыточная смертность с начала пандемии COVID-19 в России по август 2021 года превысила 630 тысяч человек. Этот показатель указывает, на сколько реальная смертность в стране превысила ту, что ожидалась с точки зрения статистики.