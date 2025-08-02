Жители Винницы устроили ночной протест против действий военкомата

В ночь на 2 августа в Виннице произошли столкновения между местными жителями и полицией из-за действий сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), отвечающего за мобилизацию граждан.

Как сообщает Украинская служба Радио Свобода, утром 1 августа сотрудники ТЦК привезли на стадион "Локомотив" около 100 местных жителей, предположительно для мобилизации. Протестующие заявили, что их родственников удерживают незаконно, и попытались штурмовать объект, выломав ворота.

К месту прибыли сотрудники полиции, которые применили перцовые баллончики и начали задерживать участников протеста.

Около полуночи полиция потребовала от собравшихся разойтись, но часть людей дежурила возле стадиона до трёх часов ночи. По сообщениям "Суспільне", около пяти утра задержанных ТЦК начали вывозить со стадиона.

Полиция заявила, что инцидент произошел после задержания одного человека, находившегося в розыске за уклонение от службы. По версии МВД, к объекту прибыло около 80 человек, которые вступили в конфликт с военными и пытались прорваться внутрь.

Винницкий ТЦК подтвердил проведение мобилизационных мероприятий, отметив, что его сотрудники действовали в рамках закона.

Украина ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию вскоре после начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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