Житель Калининграда в 2025 году сжёг себя в знак протеста против войны

Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Сообщение о самосожжении россиянина появилось только спустя некоторое время в докладе разведки Эстонии. Подробности, включая имя калининградца, рассказаны в совместном расследовании издания "Важные истории", Delfi Estonia и литовской телерадиокомпании LRT.

37-летний программист Александр Окунев совершил самосожжение около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у мемориала 1200 гвардейцам с вечным огнём. Свидетелей случившегося не было. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий только около 06:40 утра. Рядом с телом на снегу баллончиком с краской было написано "Нет войне".

Чиновники, как сообщается, решили скрыть происшествие. "Главным было быстро избавиться от трупа и от надписи на снегу - больше всего чиновников беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак особенно волновался, что самосожжение произошло возле памятника Великой Отечественной - слишком символично", - пишут "Важные истории". Уже утром 24 февраля следы убрали, информация не появилась ни в одном СМИ, родные Окунева также не сообщали о его самосожжении.

Только зимой 2026 года в докладе, опубликованном эстонской разведкой, было сказано: "В третью годовщину полномасштабной агрессивной войны России, в пять часов утра 24 февраля 2025 года, мужчина 1988 года рождения написал на снегу возле памятника российскому солдату в Калининграде “Нет войне” и поджёг себя в знак протеста". Впоследствии журналисты выяснили имя погибшего.

Окунев работал сисадмином в фирме по продаже торгового оборудования. За полгода до самосожжения он ушёл с работы, после чего "сидел дома и практически ни с кем не общался". При этом знакомые, видевшие его накануне самоубийства, утверждают, что он вёл себя "абсолютно нормально" и "случившееся стало для всех шоком".

Окунев оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что "есть другой путь" и что он больше не хочет жить в мире, где нет мира. Из записки также следует, что Окунев понимал, что "скорее всего, нигде в новостях этого не будет, нигде не будет широко это освещаться".

Министр культуры Калининградской области Андрей Ермак сказал журналистам, что результаты расследования этого "несчастного случая" ему не знакомы.