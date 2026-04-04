Житель Костромы получил 20 лет по обвинению в госизмене

Военный суд в Москве приговорил 35-летнего жителя Костромы Алексея Ларионова к 20 годам лишения свободы по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации. Первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшиеся 16 лет – в исправительной колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в 500 000 рублей. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, Ларионов вступил "в украинскую террористическую организацию" в начале 2025 года и выполнял "различные задания" под псевдонимом Суетолог. В частности, по заданию куратора, как утверждается, он распространил в регионе пропагандистские материалы, которые были размещены на интернет-ресурсах украинского вооружённого формирования (какого именно, остаётся неясным, отмечает "Настоящее Время").

Последним заданием стала подготовка резюме с последующим устройством на работу в оборонное предприятие, утверждает ФСБ. Выполнить это Ларионов не успел, потому что его задержали сотрудники ФСБ. ЦОС ФСБ распространил видео задержания, из которого предположительно следует, что Ларионов работал водителем "Газели".

В суде, как отмечает "Медиазона", прокурор процитировал слова Виссариона Белинского: "Кто не принадлежит своему отечеству, тот не принадлежит и человечеству", добавив, что в условиях войны в Украине "смысл этих слов актуален как никогда". Позиция самого Ларионова и защиты неизвестна.

Как сообщал ранее правозащитный проект "Первый отдел", минувший 2025 год стал рекордным по числу приговоров по статьям о госизмене и связанным с ней в России. По делам о госизмене, шпионаже, конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами и оказании помощи противнику приговорили 468 человек. Оправдательных приговоров не было.