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Житель Львова получил пожизненный приговор за коллаборационизм

Суд в Украине приговорил жителя Львова к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества по обвинению в коллаборационизме. Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По версии обвинения, львовянин был завербован российскими спецслужбами. На территории области он фиксировал места нахождения военных объектов и объектов критической инфраструктуры и передавал их координаты российской стороне.

Кроме того, он сообщал российской стороне о результатах обстрелов и нанесённых повреждениях для корректировки последующих ударов. С "заказчиками" он связывался через интернет-мессенджеры.

В декабре 2022 года сообщалось, что одна только полиция Украины открыла более двух тысяч уголовных производств по статье о коллаборационизме. Общей статистики по таким преступлениям не приводится.

Статья Уголовного кодекса Украины о государственной измене, по которой судят подозреваемых в коллаборационизме, предполагает возможность наказания вплоть до пожизненного заключения.

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