Житель Новгорода приговорён к 15 годам по статье о госизмене

Судейские кресла в Мещанском районном суде
Жителя Новгородской области приговорили к 15 годам заключения. Его признали виновным в госизмене. По версии следствия, он переписывался с украинским проектом "Хочу жить" и наблюдал за воинской частью, пишет ASTRA.

Как сообщает областная прокуратура, осуждённый - 39-летний Никита Пурышев. Первые пять лет срока он проведёт в тюрьме. Приговор вынес Новгородской областной суд.

По версии следствия, в июне 2023 года Пурышев, сотрудник предприятия военно-промышленного комплекса в Великом Новгороде, по заданию представителя разведки Украины наблюдал за воинской частью и за "обстановкой в силовых структурах" в городе, а также якобы собирался передать данные о работе своего предприятия. ФСБ ранее распространила видео с допроса Пурышева, на котором он говорит, что переписывался с украинским проектом "Хочу жить" и в частности передал проекту фото городского отдела полиции. Не сообщается, признал ли он свою вину в суде.

"Мемориал" признал Пурышева политзаключённым.

Число дел по обвинениям в госизмене в России возросло в разы после начала российского вторжения в Украину. Оправдательных приговоров по таким делам суды не выносят, сроки как правило превышают 10 лет лишения свободы.

