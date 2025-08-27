"Игра в русскую рулетку". В соцсетях обсуждат приговор программисту

Мосгорсуд признал виновным в государственной измене и приговорил к 15 годам колонии строго режима программиста из Нижнего Новгорода, бывшего сотрудника "Яндекса", Сергея Ирина. В феврале 2022 года Ирин пожертвовал 500 долларов украинскому фонду "Вернись живым". Позже Ирин уехал из России, но в апреле 2024 года приехал домой, чтобы встретиться с родственниками и друзьями, и был задержан.

На судебном заседании, в ходе которого Ирину оглашался приговор, было запрещено фотографировать, но свидетели рассказывают, что Ирин поднял плакат с надписью "Путин – х**ло".

Алексей Сокирко:

Я сходил на оглашение приговора Сергея Ирина, бывшего разработчика Яндекса. Судья Варышева уже есть в Черном блокноте, поэтому она отчитала резолютивную часть приговора хорошо, не поперхнулась. Заключение – 15 лет. Фотографировать на заседании было строго запрещено, 15 человек присутствующих хорошо контролировались приставами. Прокурор чувствовала себе прекрасно, к залу заседания подошла уверенной походкой, на заседании я видел, как она фотографировала подсудимого за решеткой на свой личный смартфон и куда-то отсылала фотографии. Она будет хвастаться своим приговором? Сергей улыбался, немного удивленно смотрел на нас, в какой-то момент он вытащил лист A4, на котором было написано "Путин – хуйло" и направил его в сторону нас. Пристав подкрался сзади и длинной рукой выхватил плакатик. Это собственный почин пристава? Он чувствует необходимость заткнуть Сергея? Девушка передо мной попробовала все-таки сфоткать Сергея с плакатом, кажется, она не успела, к ней подпрыгнул пристав и зарычал, что фото запрещено. После заседания они оставили девушку одну в зале, проверяли, что ничего сфоткано не было, заставив разблокировать ее смартфон. После оглашения приговора один из присутствующих закричал "Позор", прокурор вздрогнула, отвлеклась от своего телефона и испуганно посмотрела на кричавшего. Но это ведь только крик, крик негодования, может быть, этот крик им и нужен? Потом всех вытолкали. Женщины, видимо, родственницы, плакали. Сергея увели. Что же власть хочет нам сказать этим процессом? Какой урок я, гражданин, должен извлечь? Что они нелюди? Что власть глумится над нами? Что надо уезжать из этой страны, бросая больных и зависящих от тебя?

В соцсетях отмечают смелость Ирина и его твердые принципы.

Усы Пескова (опубликовано с тэгом "письмо в редакцию"):

«Путин – х*йло». Последнее слово в суде экс-программиста Яндекса, который не победил, но не сломался.

Это не просто "ещё одно дело о госизмене". Это история о принципах, за которые готовы сесть.

Программист Сергей Ирин – человек прямой и честный. В феврале 2022-го он перевёл $500 одному из украинских фондов. До этого он так же прямо и честно выходил на все антивоенные митинги. Потом уехал, но по какой-то немыслимой для многих логике – вернулся. Не увидел опасности, хотел повидать родных.

Его взяли по надуманному делу о хулиганстве, а затем, можно сказать, "пересадили" – уже за госизмену. Как писала "Новая", "разработчика взяли в разработку". Вот уже год он сидит в Лефортово-2. Дело передали в московский суд. Ведёт его бывшая глава печально известного Басманного суда.

На видео ФСБ он не юлит. Он прямо говорит о своём негативном отношении к власти и подтверждает свой поступок. Он признал вину и отлично понимает, что теперь уже ничего не изменить. Если и возникла бы у него мысль юлить, то делать это надо было раньше. Но это не в его характере: технарь до мозга костей, стратег, прямой, честный, а от этого – резкий.

Дело засекречено, суд закрытый. Сегодня состоялось очередное заседание. Прокурор запросил 17 лет и 500 000 рублей штрафа.

Сергей в прениях сказал: "Всех не расстреляете", а в последнем слове – "Путин ху##!".

Его история – чтобы вы знали, кто эти люди за строчками приговоров. Их много. Они – герои.

Марина Шаповалова:

Урок такой:

в любой стране периода более-менее устойчивого развития есть 3-5 сотен человек, которых если извести (любым способом), будущее этой страны будет уничтожено на сто лет вперёд.

А есть всего сотня, извести которых будет достаточно для почти того же результата.

Фраза, которую Сергей Ирин продемонстрировал на плакате во время оглашения приговора, была и в его последнем слове.

Алексей Сокирко:

В 1943 году Софи Шолль раскидывала антигитлеровские листовки в университете, дворник Якоб Шмид заметил это и донес на нее. Софи со своим братом были арестованы и вскоре казнены. В 2003 году ее бюст поместили в Вальхаллу (зал славы выдающихся исторических личностей, принадлежащих к германской культуре). Софи Шолль не была эффективной в борьбе с Гитлером по сравнению с бомбардировкой Дрездена, но как же последующие поколения немцев ее отблагодарили! Пацифистская девушка 21 года стала символом всего немецкого сопротивления.

Многие говорят, что время публичных выступлений в России ушло, но мне кажется, что власти находят и планомерно сажают публично несогласных, придумывая для них уголовные дела. Список пзк пополняется. Кажется, мы идем по кругу, бравые фсбшники под камеру валят в грязь очередного гражданина, а потом сажают на десять лет по выдуманным предлогам, а на самом деле только за то, что он был против Путина и возрождения империи. Мне говорят, что самопосадки отвлекают волонтерские силы. Они же могли уехать! Они же могли молчать, если уж остались! Нет у меня для вас доводов и контраргументов. Я сам из страха подчиняюсь их законам, например, называя войну СВО. Я сам призываю к отъезду, потому что противно мое соучастие в преступлениях режима. Умом я понимаю, что люди, которые на своем суде произносят "Путин – х...о", – это не санкции или ракеты. У этих людей нет "научного объяснения", "практического смысла", "юридических перспектив". Они – символ, который остаётся в моем сердце, спасибо!

Во вторник 26 августа по адресу г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 32 в 14:00 будет оглашение приговору Сергею Ирину. На прениях Сергей заявил: "Всех не расстреляете", в последнем слове передал: "Путин – х%#^о!". Прокурор запросил 17 лет лишения свободы. Сергей работал в Яндексе (как и я). Сергей ходил в горы (как и я). Сергей участвовал в оппозиционных акциях (как и я). И зал судебного заседания, где судят Сергея, находится недалеко от дома, где я живу. Для меня совпадений много, это как адаптированный дидактический материал, вот, что мне надо сделать – встать и громко сказать, что я против империи и Путина, но я слаб и найду оправдания для своей слабости.

Спасибо, Сергей, за твою смелость!

Блогеры видят в приговоре Ирину повод напомнить, что не просто возвращение, а даже простой визит в Россию для антивоенных эмигрантов – неоправданный риск.

Катя Карпова:

Часто в эмигрантских группах вижу вопросы вроде: живу не в России, хочу навестить родственников, друзей, опустить ладони в Волгу, дела ждут и и.д., опасно ли ехать? Комментариев всегда море: от "сидите и не рыпайтесь" до "я вот езжу постоянно и вам советую".

Видимо, наслушавшись таких советчиков, Сергей Ирин, программист, уехавший из России сразу после начала войны, по прилёту в родные пенаты был взят под белы рученьки, осуждён и признан виновным в государственной измене. Поводом стал перевод 500 долларов украинскому фонду "Вернись живым", сделанный более трёх лет назад. Возможно, парень уже и забыл об этом. В итоге 15 лет лишения свободы, гражданин судья не стал мелочиться.

Вывод простой и очевидный: не стоит ездить на территорию, захваченную гоблинами. Бессмысленно играть в русскую рулетку.

Егор Сковорода:

Есть две группы россиян, которые рискуют оказаться на месте Сергея.

1) Те, кто успел задонатить на поддержку Украины с российской карточки, пока они еще работали – в феврале-марте 2022-го. Никаких советов по безопасности здесь нет: вам просто нельзя в Россию. ФСБ знает про эти переводы и потирает ручки, ждет, пока пересечете границу

2) Те, кто делал переводы с иностранных карт. Про вас ФСБ, скорее всего, не знает, но очень хочет узнать – например, когда вы даете посмотреть и скопировать телефон с банковским приложением (а попробуй им не дай). Если едете в Россию – подумайте о том, чтобы у вас была только чистая техника, где не может быть следов ваших денежных переводов (это же не только приложения, еще квитанции на почте смм и тп следы).

Впрочем, отсутствие переводов украинским фондам или российским оппозиционным организациям совершенно не гарантирует от преследования властей. Дела по статьям о "дискредитации российской армии" и другим подобным ей открываются практически в ежедневном режиме. Во вторник административное дело о "дискредитации" было возбуждено на кинокритика Вячеслава Шмырова – он является руководителем киноклуба "Ельцин-центра", при этом, как утверждают в ЕЦ, не занимая в центре формальтной должности.

Андрей Мальгин:

Пишут, что кинокритика Вячеслава Шмырова будут судить по статье о дискредитации армии. Суд пройдет в Екатеринбурге, потому что Шмыров возглавляет киноклуб при Ельцин-центре. Заседание проведет та самая судья Екатерина Гейгер, которая на прошлой неделе признала виновной первого заместителя директора Ельцин-центра Людмилу Телень. Телень оштрафовали на 45 тыс. рублей за репост антивоенного сообщения Татьяны Юмашевой.

Кирилл Шулика:

Полицейские составили протокол на киноведа Вячеслава Шмырова, который возглавляет киноклуб Ельцин-центра, по делу о дискредитации армии.

Даже в нынешнее время такое бывает неожиданным. Потому что Слава исключительно про кино. Причем, чаще всего советское. Какая тут дискредитация?

Пока я не знаю, что стало поводом, но найти, понятное дело, если захотеть, можно что угодно.

Возможно, дело в отношении Шмырова – следствие доноса. Несколькими днями ранее в екатеринбургском телеграм-канале, который связывают с пропагандистом Владимиром Соловьевым, появился пост про кинокритика.

УРАЛLIVE:

"Нет войне" и "ОРДЛО" – стандартный лексикон Вячеслава Шмырова, нового гостя "Ельцин-центра". Но главное даже не это.

Вот так он описывает террористов, поджигающих российские военкоматы (это такая героизация — или просто "прикол"?):

"В РФ участились случаи поджога военкоматов. А на картинке, кто не понял, Бонни и Клайд из одноимённого фильма" (показывает молодогвардейцев, которые подожгли фашистскую биржу труда).

Ну и защита Римаса Туминаса, который хотел поставить спектакль "Мой друг Бандера", тоже кое о чём говорит. Да, "ОРДЛО", если кто не в курсе, – это украинский сленг, намёк на "орков", проживающих в Донбассе.

Непонятно одно: как это стыкуется вот с этим?

"Ельцин-центр", согласно документу, с которым ознакомился корреспондент ТАСС, в июле заявил местным властям о намерении при отборе приглашенных спикеров мероприятий, партнеров ни при каких обстоятельствах не привлекать граждан, целенаправленно осуждающих спецоперацию в публичном пространстве".

Правильно ли мы понимаем, что "Ельцин-центр" плевать хотел на все свои договорённости? Мероприятие со Шмыровым запланировано на 23 августа.

Многие блогеры уверены, что целью атаки российских властей является сам "Ельцин-Центр".

Нина Агишева-Николаевич:

Вообще-то это атака на Ельцин-Центр, один из последних островков свободы и здравого смысла. Сначала Люда Телень, теперь Слава Шмыров. Дорогие, обнимаю вас обоих крепко! Вы лучшие.

Дмитрий Шушарин:

Ельцин-Центру и всем, кто продолжает имитировать нормальную жизнь в стране убийц и подонков.

***

с волками жить

совсем не выть

а пищей быть