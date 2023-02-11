Житель Омска арестован за попытку поджога военкомата

В Омске Куйбышевский районный суд арестовал на два месяца местного жителя, обвиняемого в попытке поджечь военкомат. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на омский сайт "БК 55". Об этом же сообщает телеграмм-канал SHOT. Арестованного предположительно зовут Антон Платов. По информации SHOT, дело против него возбуждено по статье об умышленном повреждении чужого имущества.

По версии следствия, арестованного причастен к неудавшемуся поджогу военкомата на улице Магистральной в Омске утром 9 февраля. Утверждается, что он бросил в окна на втором этаже здания несколько коктейлей Молотова, однако бутылки с зажигательной смесью не разбились, и пожара не произошло. Полицию вызвали сотрудники военкомата, которые пришли утром на работу и увидели бутылки и разбитое окно. О мотивах действий арестованного не сообщается. "Медиазона" пишет, что ранее он предположительно скрывался от воиского учёта.

После начала российского широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года в России были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. Почти ни одна такая попытка не привела к большим пожарам, не было также погибших и пострадавших. Более 10 человек были осуждены по различным статьям Уголовного кодекса как правило к небольшим срокам.

Однако в последнее время, после объявления мобилизации, попытки поджога военкоматов всё чаще стали квалифицировать как теракты - что влечёт за собой гораздо более суровые наказания. 31 января впервые в России суд вынес приговор по статье о теракте за поджог военкомата. Обвиняемый из Ханты-Мансийского округа Владислав Борисенко был приговорён к 12 годам колонии.