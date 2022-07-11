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Житель Оренбурга приговорён к исправработам по делу о "фейках"

Антивоенный протест в России. Конец февраля 2022

В Оренбурге Дзержинский районный суд приговорил к 8 месяцам исправительных работ 22-летнего местного жителя Ивана Москаленко по делу о так называемых фейках об армии. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Это четвёртый вынесенный к настоящему времени приговор по уголовной статье о распространении недостоверных сведений о Вооружённых силах. Она была внесена в Уголовный кодекс в марте, вскоре после российского вторжения в Украину.

Москаленко признали виновным по 1-й части статьи, ему грозило наказание до трёх лет лишения свободы. Он признал вину. По версии следствия, 25 марта Москаленко с телефона опубликовал "ложную информацию" о российских военных. Как пишет Чиков, оренбуржец опубликовал три видео о действиях российской армии в Украине.

Из четырёх осуждённых по делам о "фейках" к реальному сроку приговорён один - московский муниципальный депутат Алексей Горинов, которому суд назначил семь лет лишения свободы. Всего в России возбуждены более 60 таких дел, несколько обвиняемых по ним находятся в СИЗО. Среди тех, против кого возбуждены дела - известные журналисты Александр Невзоров, Майкл Наки, Илья Красильщик, Руслан Левиев. Они находятся за границей.

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