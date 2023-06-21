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Житель Перми получил 11 лет колонии за попытку поджога военкомата 

В Екатеринбурге военный суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Перми Михаила Соколова по делу о поджоге военкомата, сообщает "Медиазона" со ссылкой на сайт Properm.ru и карточку на сайте суда.

Согласно следственным документам, Соколову вменяли теракт, участие в террористическом сообществе и госизмену, при этом его дело в суде рассмотрели за один день. По данным Properm.ru, это связано с тем, что подсудимый полностью признал вину, а на стадии следствия сотрудничал с правоохранительными органами.

О задержании Михаила Соколова стало известно в декабре прошлого года. Вместе с ним был задержан его знакомый Алексей Гашев. ФСБ тогда сообщало, что мужчины "по заданию СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий" в Перми, а также помогали украинским спецслужбам с "дестабилизацией социально-политической обстановки в регионе". Позже задержанным вменили поджог военкомата в Кировском районе Перми, который произошёл 24 июня 2022 года. Тогда неизвестные бросили в одно из окон здания несколько бутылок с зажигательной смесью. Здание в итоге не загорелось, никто из работников военкомата также не пострадал.

Дело против Гашева суд рассмотрит отдельно.

  • После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, и особенно - после объявления Владимиром Путиным так называемой "частичной мобилизации", противники войны по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции и здания городских администраций. На данный момент известно о почти сотне таких случаев. При этом в результате поджогов никто не пострадал.
  • Сначала уголовные дела о поджогах рассматривали по статьям о повреждении чужого имущества или хулиганстве. Позднее в Генштабе России заявили, что такие случаи будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет. Первый приговор, в котором поджог военкомата был квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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