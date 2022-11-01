Ростовский областной суд удовлетворил иск местного жителя Николая Ведина к командованию Южного военного округа, установив факт его участия в Войне Судного дня в 1973 году. Об этом сообщает редакция Кавказ.Реалии.

Тогда коалиция арабских стран напала на Израиль, пытаясь отвоевать территории, утерянные в ходе войны шестью годами ранее. Советский Союз снабжал арабскую сторону военной техникой, данными разведки и военными советниками. Конвои с техникой охранялись советскими кораблями, в боевых действиях, предположительно, могли участвовать советские пилоты.

Как следует из материалов гражданского иска, ростовчанин в октябре 1973 года был направлен в спецкомандировку для выполнения боевого задания в Сирии. В архиве военно-морского флота, где служил Ведин, отсутствовала запись о том, куда он убыл для прохождения службы. Также там не было информации об участии в боевых действиях части №10506, в которой он служил. На этом основании Минобороны отказало ему в присвоении статуса ветерана.

Тем не менее участие Ведина в войне подтвердили его однополчане, а отсутствие данных по его войсковой части он объяснил секретностью проводимой операции. Ростовский областной суд отменил решение нижестоящего суда, результате чего истец получил статус ветерана боевых действий.