Житель Смоленска, обвиняемый по антивоенному делу, сбежал из‑под ареста

Суд в Смоленске объявил в розыск и заочно арестовал по делу об антивоенных ценниках местного предпринимателя Владимира Завьялова, который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает SOTA.

Производство по делу Завьялова остановлено из-за его побега. В понедельник должно было состояться заседание суда.

Завьялов обвиняется в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. По версии следствия, в апреле этого года он заменил в одном из магазинов ценники на надписи "Россия использует перевозные крематории", "Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе", "Из-за агрессии России 6,5 миллионов украинцев покинули страну" и другие. Завьялов признаёт, что это он заменил ценники, но отрицает, что в его поступке были мотивы политической ненависти.

После задержания в апреле Завьялов был отправлен под домашний арест. 12 октября прокуратура запросила для него шесть лет колонии. После этого стало известно, что Завьялов покинул Россию.