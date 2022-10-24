Житель Смоленска, обвиняемый по антивоенному делу, сбежал из‑под ареста

Суд в Смоленске объявил в розыск и заочно арестовал по делу об антивоенных ценниках местного предпринимателя Владимира Завьялова, который сбежал из-под домашнего ареста. Об этом сообщает SOTA.
Производство по делу Завьялова остановлено из-за его побега. В понедельник должно было состояться заседание суда.
Завьялов обвиняется в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. По версии следствия, в апреле этого года он заменил в одном из магазинов ценники на надписи "Россия использует перевозные крематории", "Российская армия разбомбила художественную школу в Мариуполе", "Из-за агрессии России 6,5 миллионов украинцев покинули страну" и другие. Завьялов признаёт, что это он заменил ценники, но отрицает, что в его поступке были мотивы политической ненависти.
После задержания в апреле Завьялов был отправлен под домашний арест. 12 октября прокуратура запросила для него шесть лет колонии. После этого стало известно, что Завьялов покинул Россию.
- В Санкт-Петербурге по делу о распространении фейков про российскую армию обвиняется художница Саша Скочиленко, которая заменила ценники в одном из магазинов города на антивоенные листовки. Она не отрицает, что оставляла эти надписи, однако не считает, что распространяла фейки, и не признаёт себя виновной. Ей может грозить до 10 лет колонии.
- По статье о фейках в России уже вынесены более 10 приговоров, наиболее суровый из них - московскому муниципальному депутату Алексею Горинову, который приговорён к 6 годам 11 месяцам лишения свободы. В СИЗО по этой статье находятся ещё несколько человек, в том числе известные политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.
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