Жительница Дагестана рассказала о пытках в реабилитационном центре

18-летняя жительница Дагестана Элина Ухманова подала в полицию заявление о насильном удержании и пытках в реабилитационном центре "Альянс Рекавери" в Махачкале. По её утверждению, туда её отдали родители, чтобы "лечить" от бисексуальности и атеизма. Также Ухманова требует провести проверку по факту незаконного занятия медицинской деятельностью: центр называет свои услуги лечебными, хотя его нет ни в одном официальном медицинском реестре.

По словам Ухмановой, после серии конфликтов с родителями её похитили неизвестные мужчины, нанятые, по её убеждению, родственниками, и отвезли в "Альянс рекавери". Там, как она сообщила правозащитной организации "СК SOS", пациентов удерживали насильно, избивали, лишали еды и воды, за попытки спорить с персоналом заковывали в наручники и подвешивали за них к перилам. В качестве наказания использовались и физические упражнения, такие как 300-400 приседаний или отжиманий за один раз.

Элина Ухманова провела в центре четыре месяца, после чего её забрали родители. Они заперли дочь дома и отобрали у неё телефон, после чего её исключили из университета. Ухмановой удалось связаться с кризисной группой "СК SOS", которая защищает права ЛГБТ+ на Северном Кавказе. С помощью активистов она смогла покинуть Дагестан и сейчас, по их словам, находится в безопасном месте. Заявление в полицию она подала в Москве.

На сайте реабилитационного центра "Альянс Рекавери" указано, что он занимается лечением алкоголизма, наркомании и игромании. Приводится номер лицензии - ЛО-05-01-001095 от 3 апреля 2015 года. Однако лицензия с таким номером принадлежит Дагестанскому республиканскому наркологическому диспансеру. Ни на сайте диспансера, ни на сайте "Альянса" нет сведений о связи между двумя учреждениями.