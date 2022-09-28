Жительница Москвы рассказала об избиении в отделе полиции

Жительница Москвы Дарья Иванова подвергалась пыткам со стороны сотрудников полиции в ОВД "Люблино" после того, как была задержана 25 сентября за расклейку антивоенных объявлений. Её рассказ опубликовала "Медиазона".

По словам Ивановой, полицейские силой вытащили её из квартиры, когда она только вышла из ванной. Ей не дали надеть обувь и верхнюю одежду. В отделении полиции, москвичке говорили, что "найдут у неё в жопе наркотики" и "припишут проституцию". Иванова утверждает, что физическое насилие к ней применял один из сотрудников Центра "Э". В присутствии других полицейских он хватал её за волосы, сжимал руками шею, бил по голове и ногам. По словам Ивановой, он злился из-за того, что она отказалась подписывать протоколы, в которых не было упомянуто о применении к ней силы. Позднее в травмпункте у жительницы Москвы зафиксировали ушибы мягких тканей.

На Иванову и её подругу, которую также доставили в отдел полиции, составили протоколы о дискредитации армии. Поводом для этого стали антивоенные объявления с надписью "Привезём гроб в каждый дом за счёт государства. Для заказа гроба обращайся в ближайший военкомат".

Ранее в Москве полиция задержала участников "Маяковских чтений" Артёма Камардина, Александру Попову и Александра Менюкова из-за антивоенных стихов. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в их квартиру. Активистов увезли в отдел полиции. Позднее Попову отпустили. Она заявила, что полицейские вырывали ей волосы, заклеивали рот и угрожали групповым изнасилованием. Камардина избили, врачи позднее зафиксировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и многочисленные ссадины на лице.