Жительнице Красноярского края дали год колонии за поджог храма

Суд в Красноярском крае приговорил местную жительницу к году колонии-поселения за поджог храма. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".

Согласно приговору, 36-летняя Мария Уварова "умышленно подожгла помещение кельи" и убежала. В результате сгорела келья и колокольня с пятью колоколами, священнослужитель не пострадал. Горение деревянных строений не удалось остановить "из-за отсутствия стационарного водоснабжения".

По версии следствия, таким образом обвиняемая решила в состоянии алкогольного опьянения "выяснить отношения со священнослужителем, к которому испытывала личную неприязнь".

Помимо года лишения свободы, суд обязал Уварову выплатить церкви ущерб в 517 тысяч рублей.