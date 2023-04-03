Жительнице Красноярского края дали год колонии за поджог храма

Суд в Красноярском крае приговорил местную жительницу к году колонии-поселения за поджог храма. Об этом сообщает "Тайга.Инфо".
Согласно приговору, 36-летняя Мария Уварова "умышленно подожгла помещение кельи" и убежала. В результате сгорела келья и колокольня с пятью колоколами, священнослужитель не пострадал. Горение деревянных строений не удалось остановить "из-за отсутствия стационарного водоснабжения".
По версии следствия, таким образом обвиняемая решила в состоянии алкогольного опьянения "выяснить отношения со священнослужителем, к которому испытывала личную неприязнь".
Помимо года лишения свободы, суд обязал Уварову выплатить церкви ущерб в 517 тысяч рублей.
- Храм сгорел в октябре 2022 года. В феврале 2023 года недалеко от него сгорел детский сад: его также не смогли потушить из-за отсутствия водоснабжения.
- Ранее по той же статье об уничтожении имущества заводили дела о поджогах военкоматов, которые происходят в России в знак протеста против войны в Украине и участия в ней. После объявления мобилизации российские суды стали квалифицировать поджоги военкоматов или намерения это сделать как теракты, наказание за которые – до 20 лет лишения свободы.
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