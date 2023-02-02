Жительницу Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за пикет со словом "Мир"

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал активистку Надежду Филимонову за пикет на одной из городских площадей с плакатом со словом "Мир". Её обязали выплатить 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму Филимонову.

Отмечается, что слово "Мир" с плаката в тексте постановления суда не написали и обозначили его как "(иные данные)". По словам Филимоновой, суд прошёл 26 января без её участия. Никто не поставил активистку в известность о дате и времени заседания. Не появилась информация и на сайте суда. В самом суде заявили, что отправляли телеграмму, но и её Филимоновой не вручали. О приговоре она узнала лишь 2 февраля из письма, присланного по почте.

Одиночный пикет Филимонова проводила 31 декабря. Тогда её задержала полиция. По словам активистки, полицейские дважды пытались составить на неё ложный протокол о том, что она якобы организовала массовое мероприятие. Эти документы она не подписала. Также Филимонова ходатайствовала о проведении лингвистической экспертизы слова "Мир". В протоколе пикетчица уточнила, что сотрудник полиции сам признал, что это слово не запрещено.