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Жительницу Комсомольска-на-Амуре оштрафовали за пикет со словом "Мир"

Надежда Филимонова на пикете, Комсомольск-на-Амуре

Суд в Комсомольске-на-Амуре оштрафовал активистку Надежду Филимонову за пикет на одной из городских площадей с плакатом со словом "Мир". Её обязали выплатить 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на саму Филимонову.

Отмечается, что слово "Мир" с плаката в тексте постановления суда не написали и обозначили его как "(иные данные)". По словам Филимоновой, суд прошёл 26 января без её участия. Никто не поставил активистку в известность о дате и времени заседания. Не появилась информация и на сайте суда. В самом суде заявили, что отправляли телеграмму, но и её Филимоновой не вручали. О приговоре она узнала лишь 2 февраля из письма, присланного по почте.

Одиночный пикет Филимонова проводила 31 декабря. Тогда её задержала полиция. По словам активистки, полицейские дважды пытались составить на неё ложный протокол о том, что она якобы организовала массовое мероприятие. Эти документы она не подписала. Также Филимонова ходатайствовала о проведении лингвистической экспертизы слова "Мир". В протоколе пикетчица уточнила, что сотрудник полиции сам признал, что это слово не запрещено.

  • В апреле прошлого года Филимонова выходила на пикет с плакатом "Путина в отставку", а в марте с плакатом "Нет войне". Оба раза её задерживала полиция.
  • Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция" по отношению к войне в Украине.
  • Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии. По данным "Медиазоны", к середине декабря по статье о дискредитации было заведено более 5,5 тысяч дел.

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