Жительницу Ростова отправили на лечение за комментарий в соцсети

Суд в Ростове-на-Дону отправил местную жительницу на принудительное лечение, признав её виновной в оправдании терроризма из-за комментариев о взрыве в архангельском управлении ФСБ.

Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда. 56-летняя Евгения Ткач отправлена в психиатрический стационар, от уголовной ответственности она освобождена.

По версии следствия, в мае 2020 года Евгения Ткач написала в соцсетях комментарии по поводу взрыва в Архангельске, который осенью 2018 года устроил 17-летний студент Михаил Жлобицкий. Сам он стал единственной жертвой взрыва.

За посты и комментарии об этом событии, в которых власти усмотрели оправдание терроризма, в разных регионах России были осуждены более 10 человек, в том числе и к реальным срокам заключения. Одно из самых известных подобных дел было возбуждено против псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Её признали виновной и приговорили к штрафу.